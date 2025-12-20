Tradición

¡En video! Venezolana se hace viral por cantar "Mi Burrito Sabanero" en alemán: detalles aquí

El grupo musical infantil La Rondallita estrenó la canción en 1972

Por Selene Rivera
Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 12:22 am

A través de las redes sociales se viralizó el video de una joven venezolana que cantó la icónica canción navideña 'Mi Burrito Sabanero' en alemán.

Superó las 700 mil vicualizaciones en la platafoma de TikTok y en Instagram, superó el millón de visualizaciones y tiene más de 67 mil comentarios.

'Mi Burrito Sabanero'

Se trata de la venezolana conocida en redes sociales como Maya Von, quien es compositora musical y se encuentra radicada en Alemania.

Cabe destacar, que esta tradicional canción la escribió el compositor venezolano Hugo Blanco y el cantante principal era Ricardo Cuenci, cuando tenía solo 8 años.

Se estrenó bajo las voces del grupo musical infantil La Rondallita en el año 1972.

 

Sabado 20 de Diciembre - 2025
