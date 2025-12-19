Exmiss Venezuela estrena el título más importante de su vida: celebra la llegada de su primera hija

Suscríbete a nuestros canales

La exreina, Reneta Bello quien se destacó como tercera finalista en la edición 2016 del certamen, anunció con emoción la llegada de su primera hija, un acontecimiento que rápidamente captó la atención del mundo del espectáculo venezolano. Con publicaciones llenas de ternura, la modelo presentó a Alanna, dejando claro que esta nueva etapa representa el logro más importante de su vida.

De los escenarios al momento más personal

En el video se ve a Reneta en una versión completamente distinta, se ve su reacción de felicidad al cargar a su bebé por primera vez, reflejo de la plenitud que atraviesa. Las fotografías, que rápidamente se viralizaron, transmiten calma, amor y una conexión profunda entre madre e hija.

En el mensaje que acompañó las imágenes, la exmiss no ocultó la emoción que la desborda. Describió la llegada de Alanna como el regalo más especial que le ha dado la vida, confesando sentirse bendecida y profundamente agradecida.

El respaldo de su pareja en esta nueva etapa

Junto a Reneta, José De Armas, su pareja, ha sido una presencia constante y fundamental en este proceso. Aunque ambos han mantenido su relación con discreción, el nacimiento de su hija dejó ver la solidez del vínculo que los une. En las publicaciones, la complicidad y el apoyo mutuo resultan evidentes, reforzando la imagen de una familia que inicia este camino con ilusión y compromiso. La llegada de Alanna parece haber fortalecido aún más la unión de la pareja.

La farándula celebra la nueva corona de Reneta

La noticia desató una avalancha de mensajes de felicitación por parte de figuras del espectáculo venezolano. Personalidades como Shannon De Lima y Jacqueline Aguilera se sumaron a las muestras de cariño, celebrando públicamente este nuevo capítulo en la vida de la exmiss. Las redes sociales se llenaron de buenos deseos, corazones y palabras de admiración.

Con el nacimiento de su hija, Reneta Bello suma una nueva corona que no se exhibe en vitrinas ni pasarelas: la de madre. Una distinción que no se compite ni se califica, pero que, sin duda, marca el inicio de la etapa más trascendental de su vida.

