Compra de divisas en Provincial: conozca el paso a paso y los requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El banco Provincial es una de las entidades autorizadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) para realizar operaciones cambiarias con los fondos que ingresan al país por concepto de la venta de hidrocarburos

La entidad bancaria explica a sus clientes que "el tipo de cambio es el fijado por el BCV para la Intervención cambiaria, su adjudicación está sujeta a la disponibilidad del monto asignado".

Si es cliente natural jurídico debe cumplir con ciertos requisitos y condiciones que describiremos a continuación.

Tener una cuenta en bolívares activa con fondos disponibles para el débito de la operación y la comisión.

Tener una Cuenta Divisa en Línea asociada a este servicio en la divisa correspondiente para la operación: dólares (USD) o euros (EUR).

TOME NOTA DE LAS CONDICIONES DE PROVINCIAL

El monto disponible está sujeto a la asignación del Banco Central de Venezuela (BCV) para la venta.

El tipo de cambio es el establecido por el BCV para la Intervención cambiaria.

La operación se liquida en la Cuenta Divisa en Línea el mismo día hábil de la solicitud en caso de ser aprobada.

Horario de atención habitual desde Provinet web de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 m.

El horario habitual puede extenderse y estar disponible las 24 horas del día, en caso que haya oferta de divisas.

Los horarios de atención están sujetos a la disponibilidad de las divisas por parte del Banco.

Las comisiones son establecidas por el BCV y están disponibles en nuestra sección de tasas y comisiones.

Paso a paso para comprar divisas en las mesas de cambio de Provincial

Ingresa a Provinet web y desde el botón “Quiero” de la cuenta en bolívares haz clic en la opción “Comprar divisas”. Selecciona el tipo de divisa que deseas adquirir, dólares o euros; luego la cuenta a abonar y el monto de la compra. Selecciona el motivo del origen de los bolívares y el destino de las divisas, y acepta el documento "Conocimiento y compromiso del Cliente". Confirma los datos de la orden de compra e introduce correctamente los factores de seguridad (Clave Especial y Clave Digital).

La orden será validada y en caso de ser aprobada los fondos serán depositados en tu Cuenta Divisa en Línea.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube