Estados Unidos elimina el pasaporte físico en aeropuertos: ¿Quiénes pueden entrar sin documentos?

A partir de este domingo, 1 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos va a cambiar por completo la experiencia en los aeropuertos.

El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que los viajeros ya no tendrán que mostrar pasaportes ni tarjetas de embarque físicas en los puntos de control, siempre que pasen la validación del nuevo sistema tecnológico llamado TSA ConfirmID.

Esta iniciativa tiene como objetivo digitalizar todo el proceso de migración y seguridad.

Según fuentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), el sistema ConfirmID utiliza una infraestructura de identidad digital que permite a los pasajeros verificar su identidad sin necesidad de tocar documentos en papel.

¿Qué es el TSA ConfirmID y cómo funciona la prueba en los aeropuertos?

El TSA ConfirmID no es un documento adicional, sino una plataforma de verificación de identidad de alta precisión.

El proceso activa una cámara de última generación en el control de seguridad que captura una imagen en tiempo real del pasajero.

En cuestión de segundos, el software compara esa imagen con las fotos de identificación emitidas por el gobierno (como el pasaporte o la visa) que ya están en las bases de datos federales.

Si el sistema encuentra una coincidencia, el oficial de la TSA recibe una luz verde en su monitor y el pasajero puede avanzar directamente hacia la zona de embarque.

"Estamos eliminando la fricción del viaje. Con TSA ConfirmID, tu rostro se convierte en tu pasaporte y tu boleto de avión", afirmaron fuentes del DHS en su último boletín técnico.

Beneficios y requisitos para los viajeros sin pasaporte

La llegada de esta tecnología promete aliviar los cuellos de botella en las terminales internacionales. Para poder aprovechar esta nueva modalidad sin documentos, los usuarios deben cumplir con ciertos requisitos:

Registro biométrico actualizado: Haber proporcionado datos biométricos en trámites anteriores ante el consulado o en visitas previas al país.

Líneas habilitadas: Buscar los carriles marcados con el logotipo de TSA ConfirmID en los 57 aeropuertos principales del país.}

Aerolíneas participantes: Muchas aerolíneas ya están integrando sus bases de datos con este sistema para validar el estatus del vuelo al mismo tiempo.}

El portal USAGov aclara que, aunque el sistema ConfirmID facilita el paso por seguridad y migración, las leyes federales aún requieren que los viajeros lleven sus documentos físicos en su equipaje de mano, por si se presenta una falla técnica o para verificaciones aleatorias de seguridad.

Privacidad y seguridad de los datos en aeropuertos de EEUU

Ante las preocupaciones sobre el manejo de información sensible, la TSA asegura que el sistema ConfirmID no guarda las fotos después de la verificación en tiempo real para ciudadanos locales, y mantiene protocolos estrictos de encriptación para los extranjeros.

"La prioridad es la seguridad nacional, pero la eficiencia ya no puede quedar en segundo plano", señalan expertos en seguridad aeroportuaria consultados por la cadena CNN y el diario The New York Times.

