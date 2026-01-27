Visa de turista: Embajada de EEUU publica los requisitos e instrucciones para venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de los Estados Unidos implementó una nueva restricción financiera para los ciudadanos venezolanos que solicitan visas de turismo y negocios (B1/B2) a partir del 21 de enero de 2026.

Bajo esta normativa, los solicitantes declarados elegibles deberán realizar el depósito de una fianza que puede alcanzar los $15 000 antes de que el documento sea emitido según detalla la Embajada..

Consideraciones

Las autoridades migratorias enfatizaron que el oficial consular será el único encargado de notificar la elegibilidad y entregar las instrucciones de pago durante la entrevista, por lo que resulta importante evitar portales de terceros o pagos anticipados para prevenir estafas.

Debido a la suspensión de servicios consulares en Caracas, los interesados deben coordinar sus citas exclusivamente en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia, mientras reabre la sede consular en Caracas.

Otros trámites

Paralelamente, los venezolanos que necesiten gestionar documentos nacionales en la capital colombiana deben acudir al Consulado de Venezuela en Bogotá, ubicado en la Carrera 11 Nº 87-51.

Esta oficina mantiene horarios segmentados para trámites específicos, atendiendo pasaportes y apostillas principalmente en jornada matutina. Es importante recordar que la mayoría de estas gestiones exigen una cita previa obtenida a través de los canales digitales oficiales.

