Buscan paleros de nieve en Nueva York: este es el pago por hora y los requisitos

La temporada invernal transforma el paisaje de la ciudad y también genera nuevas oportunidades laborales para los residentes locales. El mantenimiento de la seguridad en las vías públicas requiere un despliegue masivo de personal durante los eventos climáticos severos. Las autoridades municipales activan protocolos especiales para reclutar a ciudadanos dispuestos a colaborar en las tareas de limpieza urbana.

El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) contrata activamente a paleros de nieve con un salario inicial de $19.14 por hora. Esta remuneración aumenta a $28.71 por hora una vez que el trabajador completa sus primeras 40 horas de labor en la misma semana. DSNY, confirma que los seleccionados despejarán cruces peatonales y paradas de autobús para evitar accidentes en la metrópoli.

¿Cuáles son los requisitos para ser paleros de nieve?

Los aspirantes a estas vacantes temporales deben tener al menos 18 años y contar con autorización legal para trabajar en Estados Unidos (EEUU). La labor exige una condición física óptima, ya que el personal enfrenta jornadas intensas de retiro manual de hielo y acumulaciones níveas. Cada candidato debe acudir a una cita presencial con dos fotografías tamaño pasaporte, su tarjeta de Seguro Social e identificaciones originales.

El proceso de registro permanece abierto para garantizar que la ciudad cuente con brigadas suficientes ante cualquier emergencia meteorológica inminente. Los responsables del programa advierten que el procesamiento del pago puede demorar algunas semanas, por lo que piden paciencia a los interesados. Esta convocatoria destaca como una de las opciones de empleo eventual más populares debido a la flexibilidad y al atractivo esquema salarial.

¿Qué impacto tienen los paleros de nieve en la ciudad?

La presencia de trabajadores en puntos estratégicos facilita la movilidad de miles de personas que utilizan el transporte público a diario. Sin el despeje oportuno de las aceras, el riesgo de caídas y lesiones aumenta drásticamente para los peatones y usuarios del metro. El esfuerzo de los contratados permite que la actividad comercial y educativa de Nueva York no se detenga por completo tras una nevada.

El equipo del DSNY supervisa que la limpieza se ejecute de manera eficiente en los cinco condados de la ciudad de forma simultánea. Aquellos que deseen ser paleros de nieve deben registrarse pronto, pues los cupos suelen agotarse rápidamente conforme avanza el calendario invernal. Esta iniciativa no solo embellece la urbe, sino que salva vidas al garantizar rutas de evacuación y acceso a servicios médicos de emergencia.

