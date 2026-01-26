¿Inmigrantes con ITIN deben declarar impuestos? Esto recomiendan los expertos

Suscríbete a nuestros canales

El cumplimiento de las obligaciones fiscales se posiciona como el principal escudo legal para millones de inmigrantes indocumentados ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

A pesar de carecer de un estatus legal, algunos trabajadores utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para declarar sus ingresos.

Esta es una acción que el American Immigration Council respalda con cifras contundentes: solo en 2022, este sector aportó $75.6 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.

Esta enorme contribución financiera desmiente mitos sobre la carga económica de la migración y funciona como una evidencia de "buen carácter moral" ante futuros procesos de regularización.

Incluso cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) restringe el acceso de estos contribuyentes a beneficios como el crédito tributario por ingreso del trabajo.

Expertos en leyes migratorias advierten que omitir la declaración de impuestos constituye una falta legal que eleva el riesgo de complicaciones judiciales y posibles deportaciones.

Según detalla Telemundo, la abogada Kathia Quiros, recomienda a los inmigrantes declarar impuestos ya que esto les permitirá en el futuro poder legalizar su estatus y tramitar los documentos necesarios para ello.

“Lo mejor es hacer lo correcto, cumplir con nuestro deber”, afirmó, agregando que de no hacerlo se podría incurrir en un crimen de evasión tributaria, lo que sería perjudicial para el inmigrante.

En caso de que un migrante no haya declarado en años anteriores sus impuestos no teniendo un número ITIN, la abogada recomienda solicitarlo a la hora de proceder con la declaración.

Quiros detalla que, respecto al miedo de los inmigrantes de declarar y ser contactados por el ICE, afirma que el ente solo rastrea migrantes que estén activamente solicitados por las autoridades con antecedentes criminales.

