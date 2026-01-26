Consigue hasta $10.000 sin intereses en Los Ángeles: así puedes aplicar

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por impulsar la estabilidad económica y el crecimiento de la comunidad, varias organizaciones y departamentos gubernamentales en Los Ángeles, California, están ofreciendo préstamos gratuitos, sin intereses.

Estos programas están diseñados para aliviar la carga financiera de familias de bajos ingresos, estudiantes y pequeños empresarios que tienen dificultades para acceder a la banca tradicional.

A continuación, te contamos quiénes pueden beneficiarse y cuál es el proceso exacto para solicitar estos fondos.

¿Quiénes son los principales proveedores de este beneficio en Los Ángeles?

Hay dos fuentes clave que realmente se destacan en ofrecer este tipo de apoyo financiero con condiciones de 0% de interés o términos muy subsidiados:

Jewish Free Loan Association (JFLA): Esta organización sin fines de lucro proporciona préstamos sin intereses a los residentes de los condados de Los Ángeles y Ventura, sin importar su religión.

Sus servicios abarcan desde emergencias médicas y educación hasta financiamiento para pequeños negocios.

Departamento de Vivienda de Los Ángeles (LAHD): A través de programas como el Low Income Purchase Assistance (LIPA), ofrecen préstamos subordinados que funcionan como un crédito sin intereses acumulados, ayudando a las personas con el pago inicial de una vivienda.

Requisitos: ¿Quiénes son elegibles para los préstamos de la JFLA?

Según la información oficial de la Asociación Judía de Préstamos Gratuitos (JFLA), si deseas calificar para un préstamo sin intereses en 2026, debes cumplir con estos criterios básicos:

Residencia: Debes vivir en el área del Gran Los Ángeles o en el Condado de Ventura.

Capacidad de pago: Necesitas demostrar que tienes una fuente de ingresos estable, ya sea a través de un empleo o una pensión, que te permita devolver el capital en cuotas mensuales.

Garante: Es necesario contar con al menos un garante calificado (dos si el monto es mayor). Este garante debe tener un puntaje de crédito superior a 620 y ser residente de California.

Propósito específico: Los préstamos se otorgan para fines concretos, como fertilidad, educación (hasta $10.000 anuales), gastos médicos o emergencias relacionadas con la vivienda.

Requisitos para préstamos de vivienda del LAHD

Si tu objetivo es comprar una casa, el Departamento de Vivienda de Los Ángeles establece que los solicitantes deben:

Ser compradores de vivienda por primera vez.

Tener un puntaje FICO mínimo de 660.

Cumplir con los límites de ingresos para "bajos ingresos" según el tamaño de la familia.

Paso a paso para recibir el dinero en Los Ángeles

Si decides aplicar a través de la JFLA, el proceso está bien estructurado y pensado para ser rápido:

Selección del préstamo: Visita su portal web y elige el tipo de préstamo que necesitas (Comercial, Educativo, Emergencia).

Identificación de garantes: Este es el paso más importante. Asegúrate de contar con personas que firmen contigo como respaldo.

Solicitud en línea: Llena el formulario de pre-préstamo en el sitio oficial.

Entrevista virtual: Un miembro del equipo se pondrá en contacto contigo para realizar una entrevista y validar tu necesidad de fondos.

Carga de documentos: Necesitarás subir comprobantes de ingresos, tu identificación y la información financiera de tus garantes.

Desembolso: Una vez que tu solicitud sea aprobada, los pagos suelen comenzar entre 30 y 45 días después de recibir el dinero, con plazos de devolución de hasta 36 meses.

