Calendario y montos del Seguro Social para febrero 2026: todo lo que debes saber

Para los más de 71 millones de beneficiarios en Estados Unidos, el mes de febrero trae fechas clave que requieren atención, especialmente debido a que el primer día del mes cae en domingo, lo que altera el orden habitual de los depósitos.

Además, tenga en cuenta que este 2026 los pagos ya incluyen el incremento del 2.8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA), destinado a compensar el impacto de la inflación en la canasta básica.

Calendario oficial de depósitos de febrero

La Administración del Seguro Social (SSA) organiza los pagos según el día de nacimiento del beneficiario o el tipo de programa al que pertenece:

+ Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Pago de febrero: se recibirá de forma adelantada, el viernes 30 de enero de 2026 (debido a que el 1 de febrero es domingo).

Pago de marzo: se recibirá el viernes 27 de febrero de 2026 (debido a que el 1 de marzo es domingo).

+ Jubilados antes de mayo de 1997 o beneficiarios de ambos programas (Social Security y SSI)

Fecha de pago: martes 3 de febrero.

+ Pagos escalonados por fecha de nacimiento (Miércoles)

Si te jubilaste después de mayo de 1997, tu pago llegará según este esquema:

Miércoles 11 de febrero: nacidos entre el día 1 y el 10.

nacidos entre el día 1 y el 10. Miércoles 18 de febrero: nacidos entre el día 11 y el 20.

nacidos entre el día 11 y el 20. Miércoles 25 de febrero: nacidos entre el día 21 y el 31.

Desglose de montos a recibir

El monto que recibes depende directamente de tus años de trabajo aportados, tus ingresos históricos y la edad en la que decidiste retirarte. Aquí los montos actualizados:

Trabajadores Jubilados

Promedio mensual: el cheque promedio para un trabajador jubilado subió a aproximadamente $2.071.

el cheque promedio para un trabajador jubilado subió a aproximadamente $2.071. Pareja de jubilados: si ambos reciben el beneficio, el promedio combinado es de unos $3.260 al mes.

Montos Máximos (Según edad de retiro)

Retirarse más tarde garantiza un cheque mucho más alto:

Retiro a la Edad Plena de Jubilación (67 años): el pago máximo es de $4.010.

el pago máximo es de $4.010. Retiro tardío (70 años): el monto máximo asciende hasta los $5.181 mensuales.

el monto máximo asciende hasta los $5.181 mensuales. Retiro temprano (62 años): el cheque máximo es considerablemente menor, situándose cerca de los $2.790.

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Este programa es para personas con ingresos limitados o discapacidades:

Nivel Individual: el pago máximo federal es de $994.

el pago máximo federal es de $994. Nivel de Pareja: el pago máximo federal para parejas elegibles es de $1.491.

el pago máximo federal para parejas elegibles es de $1.491. Personas esenciales: Quienes viven con un beneficiario de SSI y le brindan cuidado esencial reciben hasta $498.

Beneficios por Discapacidad y Sobrevivientes

Trabajadores con discapacidad (SSDI): el promedio es de $1.650.

el promedio es de $1.650. Viudo/a con dos hijos: el promedio de sobrevivientes es de aproximadamente

