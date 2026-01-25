Frío extremo por tormenta invernal en EEUU: guía de emergencia para prevenir, detectar y tratar la congelación e hipotermia

Suscríbete a nuestros canales

Mientras la histórica tormenta de enero de este fin de semana mantiene a millones en Estados Unidos (EEUU) bajo alerta, el riesgo de sufrir lesiones por frío es una emergencia latente.

La congelación y la hipotermia pueden ocurrir en cuestión de minutos, especialmente en niños, personas mayores y quienes trabajan al aire libre.

En momentos de crisis, es vital saber que la asistencia médica de emergencia en los hospitales de EEUU está disponible para todos, independientemente de su estatus migratorio.

Si su hogar no tiene calefacción adecuada, llame al 211. Existen "Warming Centers" (centros de calentamiento) abiertos en todos los condados afectados.

¿Qué es la congelación y cómo detectarla?

La congelación es una lesión física causada por el congelamiento de la piel y los tejidos. Afecta principalmente nariz, orejas, mejillas, dedos de las manos y de los pies.

Identifique las señales según la etapa:

Etapa leve: piel roja o muy pálida, sensación de hormigueo o entumecimiento.

piel roja o muy pálida, sensación de hormigueo o entumecimiento. Etapa superficial: la piel se siente caliente (señal de daño inminente) y pueden aparecer ampollas tras calentarse.

la piel se siente caliente (señal de daño inminente) y pueden aparecer ampollas tras calentarse. Etapa grave (Profunda): la piel se torna blanca o gris azulada, se siente dura o "cerosa" al tacto y se pierde toda sensibilidad. Esta es una emergencia médica que puede llevar a la amputación.

Hipotermia: la verdadera emergencia silenciosa

A diferencia de la congelación, la hipotermia afecta a todo el cuerpo cuando la temperatura interna baja de los 35 °C (95 °F).

Síntomas: escalofríos incontrolables, confusión, somnolencia, balbuceo y pérdida de coordinación.

escalofríos incontrolables, confusión, somnolencia, balbuceo y pérdida de coordinación. Acción inmediata: si alguien presenta estos síntomas, llame al 911. La hipotermia puede ser mortal si no se trata de inmediato.

Primeros auxilios: ¿Qué hacer y qué evitar?

Si sospecha de congelación y no puede llegar a un hospital de inmediato:

Lo que debe hacer:

Busque refugio en un lugar cálido inmediatamente.

Quítese la ropa mojada.

Sumerja el área afectada en agua tibia (No caliente). Pruebe el agua con una zona no afectada (como el codo) para evitar quemaduras.

Use el calor corporal: coloque las manos bajo las axilas.

Lo que nunca debe hacer:

No frote la piel: nunca masajee la zona afectada ni la frote con nieve; esto rompe los tejidos dañados.

nunca masajee la zona afectada ni la frote con nieve; esto rompe los tejidos dañados. No use calor seco: evite estufas, radiadores o almohadillas térmicas. Al estar la piel entumecida, no sentirá si se está quemando.

evite estufas, radiadores o almohadillas térmicas. Al estar la piel entumecida, no sentirá si se está quemando. No camine: si tiene los pies congelados, trate de no caminar, ya que esto aumenta el daño en los tejidos.

Grupos de alto riesgo

Adultos mayores: sus tejidos son más débiles y suelen tener peor circulación. Especial atención a quienes padecen demencia o Alzheimer, ya que pueden no notar el frío.

sus tejidos son más débiles y suelen tener peor circulación. Especial atención a quienes padecen demencia o Alzheimer, ya que pueden no notar el frío. Niños: pierden calor más rápido que los adultos. Limite su tiempo en la nieve a intervalos muy cortos.

pierden calor más rápido que los adultos. Limite su tiempo en la nieve a intervalos muy cortos. Mascotas: si el suelo está muy frío para usted, lo está para sus patas. Limpie sus almohadillas al entrar para quitar restos de anticongelante químico, el cual es tóxico.

