Tormenta invernal paraliza Washington: oficinas federales cerradas y Senado aplaza sesión

Washington D.C. se prepara para una intensa ola invernal que obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de empleados y legisladores.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) anunció que las oficinas federales permanecerán cerradas este lunes, y se espera que la mayoría del personal trabaje desde casa.

La decisión responde al descenso de una masa de aire ártico que traerá nieve, aguanieve y temperaturas extremadamente bajas durante los próximos días, según la información emitida por Infobae.

Por su parte, el Senado de Estados Unidos también se vio afectado por la tormenta. La sesión originalmente programada para este lunes fue reprogramada para el martes, según confirmó Ryan Wrasse, portavoz del líder de la mayoría, senador John Thune.

Dicha decisión busca evitar riesgos para los legisladores y permitir que la agenda se cumpla de manera segura, considerando las dificultades que generará el clima extremo en el acceso al Capitolio.

Impacto del clima en la región

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la combinación de nieve, aguanieve y temperaturas bajo cero constituye un riesgo significativo para la vida y la propiedad.

Además, la tormenta podría afectar aeropuertos, carreteras y servicios básicos, provocando cortes de electricidad y problemas en el transporte durante varios días. Se espera que la nieve cubra rápidamente la capital desde la noche del sábado, evolucionando a aguanieve y lluvia congelada en algunas zonas para el domingo por la tarde, según los pronósticos.

