Carros usados como método de pago en concesionarios: así puede estrenar un vehículo nuevo

El mercado automotriz en Caracas cuenta con el sistema de "trade-in" o entrega de vehículos usados como parte de pago.

Esta modalidad es una opción para aquellos que buscan actualizar su medio de transporte sin necesidad de un proceso de venta, que puede tomar mucho tiempo, además que trae algunas complicaciones logísticas

Actualmente, diversos concesionarios en zonas como Las Mercedes, Chacao y La Castellana lideran esta tendencia, ofreciendo la posibilidad de utilizar el valor del auto actual para cubrir la inicial de un vehículo usado o nuevo, por lo que el precio baja y las tasas de interés son menores.

¿Dónde aceptan carros como método de pago?

Entre los referentes más destacados en la capital se encuentra el Grupo Multimarca, que permite integrar el valor del usado con planes de financiamiento bancario, facilitando la transición al vehículo nuevo.

En su página web destacan que dependiendo del valor del carro actual, el pago inicial del nuevo podría ser menor o incluso cero. Además, el préstamo bancario para autos será más pequeño y con menos intereses a largo plazo.

Se encuentran ubicados en Las Mercedes, al final de la avenida Río de Janeiro.

Por su parte, la marca JAC Motors Venezuela impulsa su programa de trade in, aceptando vehículos de cualquier fabricante tras una evaluación técnica en sus talleres oficiales.

A través de la iniciativa “Trae tu carro usado y llévate un JAC”, los interesados pueden acudir a cualquier agencia oficial de la marca para obtener un peritaje al momento. Tras fijar el valor de retoma, este se utiliza para abonar al costo del vehículo nuevo, estableciendo cómodas cuotas para cubrir el saldo restante.

Algunas de sus tiendas se encuentra en Chuao, en el Centro Comercial Millenium y en Bello Monte.

Otra opción es Zonacars, también en el CC Millenium. El concesionario compra carros usados y también los acepta como métodos de pago. Los modelos que aceptan son Chevrolet, Ford y Hyundai.

JFA Motores también recibe autos como método de pago para cancelar vehículos nuevos. Están ubicados en La Candelaria.

¿Cómo es el proceso?

El proceso operativo comienza con un peritaje técnico exhaustivo donde se revisan puntos críticos como el motor, la transmisión y la integridad del chasis. Una vez superada la revisión, la agencia realiza una oferta económica basada en los precios actuales del mercado. Es importante considerar que este monto suele ser ligeramente inferior al precio de venta directa, una diferencia que se justifica por la comodidad, la asesoría legal y la inmediatez del trámite.

Tras acordar el valor, se procede a la verificación de la documentación ante las autoridades competentes para asegurar que el vehículo esté libre de gravámenes o multas pendientes.

Para concretar la operación con éxito, el propietario debe contar con el título de propiedad original, el Certificado de Registro de Vehículo vigente y la experticia de tránsito actualizada emitida por el INTT.

Con esta modalidad el usuario puede ahorrar tiempo, y le garantizan una transacción segura y formal.