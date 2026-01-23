¡Atención! Activarán estos pagos para la administración pública en las próximas horas: aquí los montos

Suscríbete a nuestros canales

En las próximas horas, está previsto que el personal administrativo y obrero del sector educativo venezolano reciba en sus cuentas nóminas diversos pagos correspondientes al compromiso salarial vigente.

De acuerdo con el cronograma habitual de asignaciones, se entregarán los pagos principales que corresponden al mes de enero de 2026.

Pagos que activarán este 23 de enero

En esta ocasión, se hará la asignación del pago de la segunda quincena por un monto aproximado de 13.016,00 bolívares.

Recientemente, la Universidad del Zulia (LUZ) informó sobre la aprobación y el proceso de acreditación de una serie de pagos destinados al personal universitario. El director de Recursos Humanos de la LUZ, Gustavo Montero, difundió el anuncio y detalló los conceptos aprobados.

Al respecto, se especifica que las asignaciones contemplan los siguientes ítems:

Segunda quincena de enero 2026 (13.016,00 bolívares)

Cestaticket.

Becas, guardería y otras bonificaciones pendientes.

Este desembolso completa los pagos restantes del mes de enero para el personal bajo la dependencia del Ministerio de Educación y entes universitarios.

