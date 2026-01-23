Actualizan montos de recarga para telefonía celular a través de la banca: tome nota

Las principales operadoras de telefonía móvil en Venezuela, Movistar, Digitel y Movilnet, han ajustado los montos mínimos y máximos de recarga de saldo a través de las plataformas digitales de la banca pública y privada.
Tal es el caso de Bancamiga, que de acuerdo a sus historias en Instagram, dijeron a conocer los nuevos montos para recargas.
Movistar
Las Recargas van desde los 150 a 10 mil bolívares.
- 150
- 200
- 900
- 1.600
- 3.000
- 4.000
- 6.000
- 10.000
Digitel
Las Recargas van desde los 150 a 5.440 mil bolívares.
- 150
- 320
- 960
- 1.280
- 2.400
- 3.800
- 4.800
- 5.440
Movilnet
Las Recargas van desde los 150 a 6.600 mil bolívares.
-
150
-
300
-
400
-
600
-
900
-
1.500
-
3.900
-
6.600
