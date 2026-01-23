PAGOS

Actualizan montos de recarga para telefonía celular a través de la banca: tome nota

Por Yasmely Saltos
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 11:01 pm
Las principales operadoras de telefonía móvil en Venezuela, Movistar, Digitel y Movilnet,  han ajustado los montos mínimos y máximos de recarga de saldo a través de las plataformas digitales de la banca pública y privada.

Tal es el caso de Bancamiga, que de acuerdo a sus historias en Instagram, dijeron a conocer los nuevos montos para recargas. 

Movistar 

Las Recargas van desde los 150 a 10 mil bolívares. 

  • 150
  • 200
  • 900
  • 1.600
  • 3.000
  • 4.000
  • 6.000
  • 10.000

Digitel 

Las Recargas van desde los 150 a 5.440 mil bolívares.  

  • 150
  • 320
  • 960
  • 1.280
  • 2.400
  • 3.800
  • 4.800
  • 5.440

Movilnet 

Las Recargas van desde los 150 a 6.600 mil bolívares. 

  • 150

  • 300

  • 400

  • 600

  • 900

  • 1.500

  • 3.900

  • 6.600

 

