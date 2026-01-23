Actualizan montos de recarga para telefonía celular a través de la banca: tome nota

Suscríbete a nuestros canales

Las principales operadoras de telefonía móvil en Venezuela, Movistar, Digitel y Movilnet, han ajustado los montos mínimos y máximos de recarga de saldo a través de las plataformas digitales de la banca pública y privada.

Tal es el caso de Bancamiga, que de acuerdo a sus historias en Instagram, dijeron a conocer los nuevos montos para recargas.

Movistar

Las Recargas van desde los 150 a 10 mil bolívares.

150

200

900

1.600

3.000

4.000

6.000

10.000

Digitel

Las Recargas van desde los 150 a 5.440 mil bolívares.

150

320

960

1.280

2.400

3.800

4.800

5.440

Movilnet

Las Recargas van desde los 150 a 6.600 mil bolívares.

150

300

400

600

900

1.500

3.900

6.600

