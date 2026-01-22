¿Llamadas de Cashea desde el extranjero? La empresa se pronuncia al respecto

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios de Cashea han manifestado sus dudas sobre llamadas desde el exterior a nombre de esta plataforma de compras por cuotas, líder en el mercado venezolano.

Al respecto, Cashea confirmó este 21 de enero que, en ocasiones realizan llamadas desde el extranjero.

"Si te llamaron desde un número extranjero, tranquilo. En algunas ocasiones, también utilizamos proveedores de llamadas desde el extranjero. Asegúrate de realizar tus pagos únicamente a los datos bancarios que aparecen en la App. No transfieran a otras cuentas o datos bancarios", detalló Cashea a través de sus redes sociales.

"Si recibiste alguna notificación o llamada sospechosa con nuestro nombre, escríbenos de inmediato a nuestros canales oficiales", agregaron.

Tiendas bajan el límite de compra para optar al Modo más Cuotas

Uno de los tantos servicios que tiene la aplicación de financiamiento Cashea es el modo más cuotas.

En las compras usuales se cancela la inicial y el resto se paga en tres cuotas cada 15 días, no obstante, hay algunas condiciones para optar por el modo que permite que sean seis, nueve y hasta 12 cuotas.

¿Cómo optar por el modo más cuotas de Cashea?

Algunas tiendas de electrodomésticos informaron en días recientes a sus clientes, que bajaron los precios para optar por el modo más cuotas, el cual aplicaba para compras de 700 dólares en adelante, luego de que Cashea cambiaría ciertas reglas.

Así quedó la nueva inicial con el modo más cuotas en algunas tiendas:

Más cuotas inicial del 40 %.

$ 300 a $ 450 hasta 6 cuotas (Nivel 3+).

$ 450 a $ 600 hasta 9 cuotas (Nivel 5 o 6).

Más de $600 hasta 12 cuotas (Nivel 6).

