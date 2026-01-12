¿Cashea se encuentra suspendida? la empresa se pronunció este 11 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La aplicación de compras por cuotas, Cashea, líder en el mercado venezolano, aclaró este 11 de enero, un rumor que se había hecho viral en los últimos días a través de las redes sociales.

Algunos usuarios difundieron informaciones que hablaban sobre una supuesta suspensión de la plataforma en Venezuela. Ante ello, Cashea desmintió tales afirmaciones, aclarando que siguen activos en todo el país.

"Cashea sigue activa en toda Venezuela. Esa historia de suspensión es equivocada. Dale un vistazo a la app y descubre todos los aliados activos", señalaron en su cuenta de X.

Aprovechando la aclaratoria, algunos usuarios detallaron que, algunos comercios en diferentes estados del país habrían suspendido las compras a través de la aplicación.

"Aquí en Valera nadie está aceptando Cashea", indicó uno de los usuarios. En días recientes, la empresa se ha comprometido a hacer seguimiento a estas irregularidades.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube