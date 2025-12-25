Evita multas: así es el proceso correcto para reportar tus pagos en la app de Cashea

Suscríbete a nuestros canales

Tras el cierre de las compras de Nochebuena, miles de venezolanos se preparan para gestionar su cronograma de pagos en Cashea.

Con el objetivo de evitar recargos y proteger el nivel de usuario, la plataforma ha recordado la importancia de seguir el protocolo correcto para la cancelación de cuotas.

Así es el proceso correcto para reportar tus pagos en la app de Cashea

En esta guía, te explicamos cómo realizar tus pagos de forma profesional, verificando los datos de cada aliado comercial y asegurando la disponibilidad de tu línea de crédito para el inicio del 2026.

Pagar a tiempo es la única forma de aumentar tu línea de crédito y subir de nivel.

Sigue este procedimiento para que tu pago sea validado sin errores:

1. Selección del método de pago

Dentro de la aplicación, dirígete a la sección de "Próximos Pagos". Elige la cuota que deseas cancelar. La plataforma te ofrecerá las opciones disponibles (usualmente transferencia o pago móvil).

2. Identificación de los datos del aliado

¡Punto crítico! No todos los comercios usan la misma cuenta. Revisa con cuidado los datos bancarios que te muestra la App para esa compra específica. Cada aliado tiene datos únicos; asegúrate de copiarlos correctamente.

3. Verificación y reporte

Una vez realizada la transacción en tu banco:

Verifica que el monto y el número de referencia coincidan exactamente.

Si por error transferiste a otra cuenta o banco del mismo aliado, no entres en pánico: utiliza el canal de soporte técnico dentro de la app para reportar el inconveniente.

4. Confirmación en la app

Adjunta el comprobante o introduce el número de referencia según te lo pida Cashea. Al pagar correctamente, proteges tu historial y aseguras futuros créditos para el inicio de 2026.

