Combos hallaqueros con Cashea a dos cuotas: lista de comercios donde conseguirlos

La plataforma líder en compras a cuotas, Cashea, anunció este 15 de diciembre, los comercios que ofrecen combos hallaqueros para pagar con la Línea Cotidiana a dos cuotas, opción válida para quienes estén en el Nivel 6 de la aplicación.

Esta modalidad de pago a dos cuotas en la Línea Cotidiana está disponible hasta el 31 de diciembre.

"¡No busques más! Mira estos combitos hallaqueros que puedes cashear para que resuelvas diciembre como debe ser", expresó Cashea en sus redes sociales.

Supermercados con combos para 50 o 100 hallacas

MAKRO: combo para 50 hallacas: $58,11. Para 100 hallacas: $92,79

Merkafur (Barquisimeto): combo para 50 hallacas: $55

Luna Market (Zulia): combo para 20 hallacas: $20

Los combos contienen: carne de res, cerdo, pollo, tocino, aceitunas, pasitas, alcaparras, onoto, aceite, hojas de hallacas, harina Pan y pabilo.

Cashea también tiene a disposición la compra de panes de jamón en varios comercios aliados.

