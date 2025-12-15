La gente desayuna con hallacas: conozca los combos y precios en calles y mercados

Suscríbete a nuestros canales

En la temporada navideña es frecuente encontrar en las calles o mercados municipales a vendedores de hallacas y bollos, en algunos casos en combos para resolver el almuerzo.

En el mercado de Catia se puede adquirir la multisápida en el puesto El Rincón del Buen Sabor. Una hallaca cuesta $ 3, un bollo vale $ 2.

“La gente viene a comprar hallacas para almorzar, en promedio se llevan dos”, afirmó Leyda Contreras, encargada del negocio.

Añadió que muchas personas se llevan hasta cuatro o cinco hallacas para cenar en casa. Las hallacas cuentan con las tres carnes, y los bollos tienen cochino y carne; pero sin aceitunas ni alcaparras.

Comentó que algunas personas le hacen encargos, y hasta especiales, es decir, solo de pollo. “Les sirvo la hallaca y aparte les ofrezco jugo o papelón con limón”, dijo.

Cerca de allí, frente a la plaza, Richard Vega tiene un puesto en el que ofrece a los transeúntes la multisápida. Una hallaca cuesta $ 3,36 y un bollo por $ 1,68.

El dueño de los Sabores de Mamá Blanca indicó que en el puesto un combo de hallaca con pan, jugo y ensalada vele $ 5.04; el combo de bollo, con lo mismo, por $ 3,54. Hallacas y bollos tienen las tres carnes.

“La ensalada es de papas, zanahorias y a veces le pongo huevo, el pan puede ser de banquete o francés. Como ñapa pueden repetir el jugo las veces que quieran “, acotó.

Foto: Zulay Camacaro

Señaló que los clientes compran hallacas para el almuerzo, la cena; “cuando llegan amanecidos a la casa, comen hallaca”.

Vega comentó que acepta encargos de hallacas, y hasta especiales, por ejemplo, solo de pollo o de carne, vegetarianas o gluten free; “cuestan igual porque las encargan mis clientes de siempre y además me traen harinas para hacer las otras”.

Vendedores informales venden hallacas por unidad o en combos

La dueña de Bollos y Hallacas Heidy, Arelis Morales, vende las hallacas a $ 3,36 la unidad y los bollos por $ 1,68.

Morales comentó que vende el bocado navideño en combos con ensalada, pan y jugo. El combo tiene un costo adicional, el combo de hallaca cuesta $ 5,22 y el de bollo por $ 3,54.

El combo incluye ensalada de pollo, papa y zanahoria; pan de banquete y papelón con limón. Sus hallacas están elaboradas con cerdo, carne y pollo

Destacó que los clientes acuden a su puesto a desayunar o almorzar con hallaca, “y hasta se llevan para cenar. Aquí estamos hasta las 6:00 pm”.

En el mercado de San Martín venden hallacas para desayunar y almorzar

En el Mercado Municipal de San Martín también se consiguen las multisápidas y los bollos listos para consumir.

La dueña del puesto Rotermann, Maribel Macías, indicó que una hallaca cuesta $ 2,98 y un bollo por $ 1,49.

“Desde este sábado tendré un combo de hallaca o bollo con ensalada y pan de jamón por $ 5,60. Para beber tengo malta por $ 1,12, jugo natural de guanábana o arándanos hecho al momento por $ 1,49; refrescos por $ 1.30”, detalló.

Macías comentó que vende hallacas en el mercado durante todo el año. Los clientes se las llevan para almorzar y algunos para cenar, incluso, “algunos de ellos vienen a desayunar con hallacas, llego a las 8:00 am”.

Comentó que sus hallacas las hace con solomo de cuerito, cerdo, pollo y tocino, pero sin cubito. “Cocinamos sano”.

Cerca de allí, la dueña del puesto Punto Colonial, Desiree Meneses, indicó que vende una hallaca por $ 3 y u bollo por $ 1,5. Elabora la multisápida con los tres tipos de carne.

“Tengo combos de hallacas, ensalada y pan baguette, por $ 5. Hago hallacas todo el año. La gente viene a buscar hallacas para desayuno, almuerzo y cena; hasta de merienda”, afirmó.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube