Deliciosa torta de piña con pocos ingredientes: aprende a prepararla en menos de 45 minutos

La piña es una fruta tropical que ayuda a bajar de peso, regular la presión arterial y desinflamar el cuerpo, según la información reseñada por Tua Saude.

En ese sentido, la torta de piña es uno de los postres más saludables y fáciles de preparar, gracias a las vitaminas que posee dicha fruta, la cual es una de las más económicas. A su vez, la receta original ha tenido cambios en función del estilo alimenticio que tenga cada persona.

Guía completa para preparar una torta de piña

Ingredientes

500 de harina de avena.

10 rodajas de piña.

3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

5 huevos.

100 ml de leche de almendras.

250 g de margarina sin sal.

Preparación

En un recipiente una la harina, huevos, leche y miel. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Agrega la margarina sin sal, piña y polvo de hornear a la mezcla. Bate durante cinco minutos.

Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF.

Retira la torta del horno y déjala enfriar durante 10 minutos.

Desmolda la torta.

Decora la torta con el diseño de tu preferencia.

Sirve y consume la torta de piña.

En conclusión, con pocos ingredientes la persona puede preparar una exquisita torta de piña, la cual funciona para compartir en celebraciones familiares.

Foto cortesía de: freepik

