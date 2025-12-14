Paso a paso para una deliciosa salsa de naranja: acompañante perfecto para tus comidas

Suscríbete a nuestros canales

La salsa va a acompañar cualquier variedad de platos. Ya sean salados, como un asado, pescado o carne; o platillos dulces como un postre.

Aunque existen muchas variedades de esta salsa de naranja, nosotros te presentamos su elaboración tradicional, que te la presentamos en su versión salada y dulce.

Solo queda elegir, con qué plato la querrás acompañar, y así deleitar a todos tus comensales con recetas altamente gourmet.

Salsa de naranja salada

Ingredientes para 6 personas

2 naranjas.

1 cucharada de miel.

Una cucharada de vinagre de manzana.

Dos cucharadas de harina o almidón de maíz.

Aceite de oliva, 2 cucharadas.

Pizca de sal.

Preparación

- Saca el zumo de las naranjas y ponlo a calentar a fuego medio-bajo junto con el almidón de maíz removiendo hasta disolver todo el almidón.

- Incorpora el resto de los ingredientes y continúa removiendo hasta que todo esté bien mezclado.

- Continúa removiendo hasta que reduzca y espese.

- Si la deseas usar en una receta gourmet, puedes triturarla una vez lista y colar para que quede cremosa, fina y sin nada de grumos.

- Puedes rematar tu salsa espolvoreando por encima algunas semillas de sésamo naturales o tostadas, escamas de sal ahumado o pimienta negra.

Foto: bonviveur.com

Aderezo de naranja dulce

Ingredientes para 6 personas

250 g de zumo de naranja.

20 g de almidón de maíz.

Mantequilla, 20g.

150 ml de miel.

Preparación

- Esta salsa para acompañar tus recetas dulces se preparar parecido a la anterior salada.

- Sustituye el aceite de oliva, el vinagre y la sal, por la mantequilla.

- Calienta el zumo de naranja a fuego medio-bajo junto al almidón de maíz y remueve hasta disolver.

- Añade la miel y la mantequilla a temperatura ambiente, removiendo hasta integrar todo muy bien.

- Baja la temperatura y sigue revolviendo todo hasta integrar y espesar.

- Retira del fuego y déjala reposar unos minutos antes de napar tus postres.

¡Buen provecho!

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube