Paso a paso para una deliciosa salsa de naranja: acompañante perfecto para tus comidas

La salsa va a acompañar cualquier variedad de platos. Ya sean salados, como un asado, pescado o carne; o platillos dulces como un postre.
Aunque existen muchas variedades de esta salsa de naranja, nosotros te presentamos su elaboración tradicional, que te la presentamos en su versión salada y dulce.
Solo queda elegir, con qué plato la querrás acompañar, y así deleitar a todos tus comensales con recetas altamente gourmet.
Salsa de naranja salada
Ingredientes para 6 personas
2 naranjas.
1 cucharada de miel.
Una cucharada de vinagre de manzana.
Dos cucharadas de harina o almidón de maíz.
Aceite de oliva, 2 cucharadas.
Pizca de sal.
Preparación
- Saca el zumo de las naranjas y ponlo a calentar a fuego medio-bajo junto con el almidón de maíz removiendo hasta disolver todo el almidón.
- Incorpora el resto de los ingredientes y continúa removiendo hasta que todo esté bien mezclado.
- Continúa removiendo hasta que reduzca y espese.
- Si la deseas usar en una receta gourmet, puedes triturarla una vez lista y colar para que quede cremosa, fina y sin nada de grumos.
- Puedes rematar tu salsa espolvoreando por encima algunas semillas de sésamo naturales o tostadas, escamas de sal ahumado o pimienta negra.
Aderezo de naranja dulce
Ingredientes para 6 personas
250 g de zumo de naranja.
20 g de almidón de maíz.
Mantequilla, 20g.
150 ml de miel.
Preparación
- Esta salsa para acompañar tus recetas dulces se preparar parecido a la anterior salada.
- Sustituye el aceite de oliva, el vinagre y la sal, por la mantequilla.
- Calienta el zumo de naranja a fuego medio-bajo junto al almidón de maíz y remueve hasta disolver.
- Añade la miel y la mantequilla a temperatura ambiente, removiendo hasta integrar todo muy bien.
- Baja la temperatura y sigue revolviendo todo hasta integrar y espesar.
- Retira del fuego y déjala reposar unos minutos antes de napar tus postres.
¡Buen provecho!
