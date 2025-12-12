Cuarta porción del bono de fin de año para el sector educativo: inicia acreditación en cuentas bancarias

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) informó este 12 de diciembre que ha comenzado el proceso de acreditación de la cuarta porción del bono de fin de año 2025, correspondiente al 25% del total.

Este proceso, que se realiza a través del Sistema Patria, implica la asignación de los fondos en las distintas entidades bancarias para los beneficiarios.

Cuarta porción del bono de fin de año para el sector educativo

"La Dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la cuarta porción del bono de fin de año (25%), en las distintas entidades bancarias", se lee en un comunicado.

Previamente, LUZ había dado a conocer que, por instrucciones de la OPSU, se procedió a cargar el pago y estaba a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria.

De igual modo, la Dirección Central de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo también anunció los próximos pagos.

Al respecto, indicó que se han ejecutado los ficheros correspondientes a la última porción del bono de fin de año 2025 para todo el personal de la institución.

Se espera que el pago se haga efectivo en las cuentas nómina de los trabajadores durante las próximas horas.

"Adicionalmente, informamos que nos encontramos a la espera de ejecución y depósito de la primera quincena de diciembre", agregaron las autoridades.

El pasado 28 de noviembre, se ejecutó el proceso de pago de la tercera porción (25%) de los aguinaldos para los trabajadores del sector universitario.

