Informan sobre pago del bono navideño y alimentación para este sector de la administración pública

En las últimas horas, la Dirección General de Talento Humano de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) informó que se cargaron en el Sistema Patria los archivos correspondientes al bono de alimentación y asistencial, así como el bono navideño.

La institución indicó que estos archivos se encuentran actualmente a la espera de aprobación para su posterior liberación.

Informan sobre pago del bono navideño y alimentación

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la casa de estudios universitaria compartió los detalles.

¿Cuáles son los pagos cargados al Sistema Patria?

Bono de alimentación y asistencial: Monto de 10.484,00. bolívares

Bono navideño: Monto de 15.726,00 bolívares

Adicionalmente, la UPEL informó que ya fueron aprobados los archivos correspondientes a otros beneficios que se encuentran a la espera de ser liberados, entre los que figuran: Segunda quincena de diciembre: becas, bono nocturno, bono juguete y cinco días del personal obrero.

Pagos confirmados y abonados en cuentas nóminas

La Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) informó este 12 de diciembre que comenzó el proceso de acreditación de la cuarta porción del bono de fin de año 2025, correspondiente al 25% del total.

"La Dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la cuarta porción del bono de fin de año (25%), en las distintas entidades bancarias", se lee en un comunicado.

De igual modo, la Dirección Central de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo también anunció los próximos pagos.

Al respecto, indicó que se han ejecutado los ficheros correspondientes a la última porción del bono de fin de año 2025 para todo el personal de la institución.

