Inameh: precipitaciones fuertes en 10 estados para la tarde y noche este 12 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronosticó que este viernes 12 de diciembre habrá nubosidad fragmentada en la mayor parte del país.

Sin embargo, la inestabilidad atmosférica se incrementará hacia la tarde y noche, generando precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional, con especial atención en el sur y occidente.

Precipitaciones fuertes en 10 estados para la tarde y noche

A primeras horas de la mañana, se espera la formación de nubosidad fragmentada en la mayor parte del país.

Según el Inameh, se registrarán lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en la Guayana Esequiba, norte de Amazonas, partes de Miranda, Trujillo y sur del Zulia.

Incremento de lluvias para la tarde y noche

De igual modo, se prevén zonas nubladas, acompañadas de precipitaciones variables, con mayor intensidad y duración en la Guayana Esequiba, Monagas, Sucre, Bolívar, Amazonas, Piedemonte Llanero, Los Andes y Zulia.

El Inameh también advierte la posibilidad de lloviznas esporádicas y de corta duración en la región centro-norte costera.

Mientras que para la Gran Caracas, el pronóstico refiere que habrá cielo de parcial a nublado en la mañana con precipitaciones de intensidad variable.

Así mismo, en la tarde y noche, podrían presentarse algunas lluvias, lloviznas dispersas e intermitentes.

