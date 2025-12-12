Galletas saludables: aprende a prepararlas con una fruta rica en vitaminas y antioxidantes

El limón es una fruta rica en vitaminas, potasio, ácido málico, magnesio y propiedades antioxidantes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, de acuerdo a la información publicada en el portal web Tua Saúde, también favorece la pérdida de peso, previene el estreñimiento y controla el nivel de presión arterial.
Por lo tanto, hay una amplia gama de postres a base de limón, pero las galletas son las favoritas de niños y adultos gracias a la explosión de sabores que puede experimentar su paladar.
Paso a paso para preparar galletas de limón
Ingredientes
1 taza de aceite de coco.
2 cucharadas de mantequilla.
1 cucharada de esencia de vainilla.
4 huevos.
100 ml de jugo de limón.
50 g de harina de almendras.
150 g de harina de arroz integral.
1 cucharadita de polvo de hornear.
25 g de ralladura de limón.
Preparación
En un recipiente mezcla el aceite de coco, mantequilla, esencia de vainilla, huevos y harina de arroz. Bate durante cinco minutos.
Agrega ralladura de limón, jugo de limón, harina de almendras a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
Añade el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta obtener una masa consistente.
Separa la masa en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular.
Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno durante 25 minutos a 180º F.
Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.
Decora las galletas a tu gusto.
Sirve y consume.
En conclusión, las galletas de limón también funcionan para compartir en celebraciones con un gran volumen de personas, dado que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes resultados.
Foto cortesía de: freepik
