Galletas saludables: aprende a prepararlas con una fruta rica en vitaminas y antioxidantes

El limón es una fruta rica en vitaminas, potasio, ácido málico, magnesio y propiedades antioxidantes que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, de acuerdo a la información publicada en el portal web Tua Saúde, también favorece la pérdida de peso, previene el estreñimiento y controla el nivel de presión arterial.

Por lo tanto, hay una amplia gama de postres a base de limón, pero las galletas son las favoritas de niños y adultos gracias a la explosión de sabores que puede experimentar su paladar.

Paso a paso para preparar galletas de limón

Ingredientes

1 taza de aceite de coco.

2 cucharadas de mantequilla.

1 cucharada de esencia de vainilla.

4 huevos.

100 ml de jugo de limón.

50 g de harina de almendras.

150 g de harina de arroz integral.

1 cucharadita de polvo de hornear.

25 g de ralladura de limón.

Preparación

En un recipiente mezcla el aceite de coco, mantequilla, esencia de vainilla, huevos y harina de arroz. Bate durante cinco minutos.

Agrega ralladura de limón, jugo de limón, harina de almendras a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

Añade el polvo de hornear a la mezcla y bate hasta obtener una masa consistente.

Separa la masa en pequeñas porciones y aplástalas en forma circular.

Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno durante 25 minutos a 180º F.

Retira las galletas del horno y déjalas enfriar.

Decora las galletas a tu gusto.

Sirve y consume.

En conclusión, las galletas de limón también funcionan para compartir en celebraciones con un gran volumen de personas, dado que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes resultados.

