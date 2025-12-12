LVBP

Viernes de LVBP: la triple cartelera para este 12 de diciembre

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) mantendrá el ritmo intenso de la recta final de la temporada con una triple cartelera.

Por Samuel Poleo
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 07:00 am
La temporada 2025-2026 de la LVBP continúa su frenético avance hacia la postemporada, y el viernes 12 de diciembre presenta tres encuentros simultáneos que podrían ser decisivos en la clasificación. La urgencia por sumar victorias es máxima, con varios equipos luchando por asegurar su pase o mejorar su posición en la tabla.

Juegos programados para este 12 de diciembre 

Los tres encuentros de la noche se jugarán a la misma hora:

  • 7:00 p.m.: Leones del Caracas vs Águilas del Zulia

  • 7:00 p.m.: Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes

  • 7:00 p.m.: Tigres de Aragua vs Bravos de Margarita

La jornada del viernes promete ser un cierre de semana electrizante en la LVBP, con tres duelos cruciales para el destino de la fase regular.

