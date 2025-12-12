Viernes de LVBP: la triple cartelera para este 12 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP continúa su frenético avance hacia la postemporada, y el viernes 12 de diciembre presenta tres encuentros simultáneos que podrían ser decisivos en la clasificación. La urgencia por sumar victorias es máxima, con varios equipos luchando por asegurar su pase o mejorar su posición en la tabla.

Juegos programados para este 12 de diciembre

Los tres encuentros de la noche se jugarán a la misma hora:

7:00 p.m.: Leones del Caracas vs Águilas del Zulia

7:00 p.m.: Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes

7:00 p.m.: Tigres de Aragua vs Bravos de Margarita

La jornada del viernes promete ser un cierre de semana electrizante en la LVBP, con tres duelos cruciales para el destino de la fase regular.

