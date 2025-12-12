Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Águilas hunde a Leones y acecha el liderato

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada que marca la recta final de la ronda regular, las Águilas del Zulia destacaron en la jornada de este jueves al ponerse a juego y medio del primer lugar luego de vencer a los Leones del Caracas, que sigue hundido en el último lugar.

Los rapaces derrotaron a los capitalinos en un duelo bastante cerrado en el estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo 2 carreras por 1.

Por su parte, en los Cardenales de Lara salieron airoso en una contienda ofensiva ante Caribes de Anzoátegui para derrotarlos 15 rayitas por 10.

Entretanto, los Tigres de Aragua irrespetaron el feudo neoespartano tras ganarles 8-5 a los Bravos de Margarita en el estadio Nueva Esparta.

Así quedó la tabla de posiciones

Juegos para el viernes

Leones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio.

Tiburones vs. Navegantes: 7:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Tigres vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube