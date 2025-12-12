Conmebol insiste en que el Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones: ¿Cómo beneficiaría a la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) mantiene su propuesta audaz para la Copa Mundial de la FIFA 2030, que conmemorará el centenario del torneo.

El presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, busca expandir el evento a una cifra histórica de 64 selecciones, asegurando la participación de todos los equipos de la confederación, reseñó Meridiano.

Esta iniciativa se mantiene vigente, a pesar de que la FIFA ya definió un formato de 48 selecciones para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. De concretarse la visión de la CONMEBOL, se establecería un nuevo récord de participación mundialista.

Visión para el Centenario del Mundial

La propuesta de Domínguez está directamente ligada al valor histórico de la edición 2030, que se celebra exactamente 100 años después del primer Mundial, disputado en Montevideo en 1930.

La CONMEBOL ya consiguió que Argentina, Uruguay y Paraguay sean confirmadas como las sedes de los partidos inaugurales del certamen de 2030, un tributo oficial a ese primer torneo.

El resto de la competición se desarrollará principalmente en España, Portugal y Marruecos. El objetivo del máximo dirigente del fútbol sudamericano es garantizar un mayor peso y visibilidad para la región que dio origen al Mundial.

¿Qué pasaría con la Vinotinto con este formato?

La idea de Domínguez modificaría el formato de 48 equipos previsto para 2026. El plan de 64 selecciones contempla una estructura con 16 grupos, lo que superaría los 12 grupos planificados para la próxima edición.

En el caso de Venezuela, podría tener un panorama muy favorable para estar en la cita internacional, pues podrían otorgarse seis cupos directos, dado que los países organizadores ya estarán, mientras que el último de la tabla iría a un eventual repechaje.

Respecto al Mundial, los dos mejores equipos de cada uno de los 16 grupos avanzarían a la fase de eliminación directa, conformando un cuadro de 32 equipos para el inicio de las rondas de knock-out.

En caso de que la FIFA apruebe esta expansión, los grupos correspondientes a Argentina, Uruguay y Paraguay jugarían sus encuentros iniciales en sus respectivos países anfitriones, mientras que el resto de las zonas se disputarían en las sedes europeas y africanas.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube