Liberan al salvadoreño Kilmar Ábrego García: estos son los cargos que deberá enfrentar

Suscríbete a nuestros canales

Tras ser excarcelado de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Pensilvania, el salvadoreño Kilmar Ábrego García se encuentra ahora bajo libertad provisional.

Su liberación, ordenada por la jueza federal Paula Xinis del estado de Maryland, puso fin a una detención que la magistrada consideró prolongada "sin autoridad legal". El salvadoreño, sin embargo, continúa sujeto al escrutinio del sistema judicial federal.

Sujeto a libertad provisional

La salida del centro de procesamiento Moshannon Valley no significa que el proceso legal de Ábrego García haya concluido.

Un juez en Tennessee impuso previamente una orden de libertad provisional al ciudadano salvadoreño. Esta medida se mantiene activa, ya que el migrante aún debe enfrentar cargos federales relacionados con la acusación de haber participado en el tráfico de personas. La resolución final de estos cargos determinará su futuro legal y migratorio en el país:

"Él sigue sujeto a la libertad provisional impuesta por un juez de Tennesse, a la espera de que se celebre un juicio por tráfico de personas," confirmó su abogado, Sean Hecker, al detallar el estatus legal actual de Ábrego García.

El Gobierno anuncia apelación inmediata

El Gobierno del presidente Donald Trump reaccionó a la orden de la jueza Xinis, confirmando que planea recurrir la decisión judicial. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó la decisión, argumentando que la juez actuó con activismo judicial. La intención de la Administración es revertir la decisión que permitió la liberación inmediata de Ábrego García.

"La Casa Blanca y el Gobierno se oponen al activismo de una juez que, en realidad, actúa como activista judicial, algo que, lamentablemente, hemos visto en muchos casos en todo el país,” explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube