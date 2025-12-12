Estos son los países confirmados para la mesa directiva del Consejo Latinoamericano del SELA

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) ratificaron a Colombia para presidir la Mesa Directiva para el ciclo 2025-2025 durante la 51ª Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, que se celebró en Caracas.

La decisión permite al vecino país prolongar su rol directivo, el cual ya había ejercido durante el período 2024-2025, manteniendo el rumbo en la coordinación y promoción de la integración y cooperación regional, señaló la organización en un comunicado de prensa.

Nueva Composición de la Mesa Directiva

Durante la reunión, se definió la estructura completa de la Mesa Directiva del Consejo Latinoamericano del SELA. La conformación quedó oficialmente aprobada de la siguiente manera:

Uruguay: Primera Vicepresidencia

Barbados: Segunda Vicepresidencia

Cuba: Relatoría

Compromiso con la Integración Regional

Al tomar nuevamente la Presidencia, el Embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, enfatizó el compromiso de su nación con la unión regional. El representante destacó la necesidad de afianzar lazos en el ámbito económico y social entre los Estados miembros.

"Para Colombia es un honor esta Presidencia y pueden seguir contando con nuestros mejores esfuerzos, para seguir trabajando juntos por el bienestar de la región", apuntó el embajador.

Por su parte, Uruguay, que asumirá la Presidencia Pro Tempore de la CELAC en 2026, ratificó su compromiso con el organismo. Mateo Bianchi Fossati, Secretario del Servicio Exterior de la Cancillería de Uruguay, indicó que trabajarán en la Primera Vicepresidencia del SELA:"a fin de coordinar todas las acciones para una mejor integración regional".

El Rol del Consejo Latinoamericano

El Consejo Latinoamericano es la instancia de mayor jerarquía dentro del SELA. Su tarea fundamental es establecer las políticas, estrategias y prioridades comunes que guiarán la cooperación en América Latina y el Caribe.

Entre las responsabilidades de este Consejo se encuentran representar a los Estados miembros, organizar las reuniones habituales y extraordinarias, y seleccionar a la Mesa Directiva en cada sesión.

Con más de cincuenta años de existencia, esta organización se mantiene como una entidad clave de consulta y cooperación para el desarrollo económico y social conjunto, contando con personalidad jurídica internacional ante otros organismos y grupos de naciones.

