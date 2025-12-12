Estos son los estados con la gasolina más barata en EEUU: 89% de los viajeros se pondrán al volante esta Navidad

Suscríbete a nuestros canales

La preferencia por el vehículo particular dominará la movilidad en Estados Unidos durante las próximas fiestas decembrinas, con proyecciones de que cerca del 89% de los viajeros se trasladarán por carretera.

Se espera que unos 109,5 millones de estadounidenses conduzcan 80 kilómetros (50 millas) o más desde sus hogares entre el 20 de diciembre y el día de Año Nuevo, lo que representa una cifra récord para el periodo, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Este aumento del 2,2% respecto al año anterior en el número de conductores coincide con la notable disminución en el costo del combustible.

Caída histórica del precio del combustible

El costo de cargar un galón de combustible ha caído por debajo de la marca de los US$3 por primera vez en más de cuatro años.

Esta reducción se ve acelerada no solo por la menor demanda de invierno, sino también por una fuerte caída en los precios del crudo, con futuros de referencia estadounidenses que han bajado aproximadamente un 18% este año.

Aunque la media nacional se eleva por precios más altos en la costa oeste (donde el galón supera los US$4,00), en muchos estados el ahorro es significativo.

El precio promedio de la gasolina regular está por debajo de los 3 dólares por galón, el más bajo en los últimos 4 años. los estados donde los precios son más bajos son los siguientes;

En Texas, el combustible se cotiza en 2 dólares con 50 centavos.

En Oklahoma, el galón se encuentra en 2 dólares con 40 centavos.

En Illinois, los conductores están pagando 3 dólares con 9 centavos.

"Es probable que los precios sigan bajando en enero, ya que los precios del petróleo se mantienen a raya y las refinerías estadounidenses aumentan su actividad este mes tras el mantenimiento estacional, lo que significa una mayor oferta de gasolina”, afirmó Matt Smith, analista principal de petróleo para América de Kpler.

Preferencia por el vehículo y costos de vuelos

El número récord de conductores se produce en un contexto donde los viajes aéreos han incrementado sus tarifas. Un vuelo nacional de ida y vuelta es un 7% más caro este año, con una media de casi 900 dólares por billete, lo que desvía la preferencia hacia la conducción.

Se prevé que solo unos 8 millones de personas viajen en avión durante el mismo periodo, un aumento marginal del 2,3% respecto a 2024.

A pesar del aumento en la cantidad de conductores, la demanda de gasolina se ha mantenido en gran medida por debajo de los niveles del año anterior, en parte debido a la adopción de vehículos eléctricos y al incremento de la eficiencia de los motores de combustión.

"La conducción es, con diferencia, la preferencia este año, ya que se prevé que cerca del 89% de los viajeros estadounidenses se pondrán al volante estas fiestas," indicó la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube