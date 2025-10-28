Gasolina barata en EEUU: sepa dónde encontrarla por menos de $4

Suscríbete a nuestros canales

El promedio nacional de la gasolina regular en Estados Unidos se ubicó en $3.52 por galón, según reportó la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Este valor muestra un ligero aumento en comparación con el promedio de $3.47 de la semana anterior, manteniendo una tendencia estable sin indicios de incrementos drásticos, según Mundo Now.

Promedio

Los precios promedio actualizados de otros tipos de combustible son: Mid-Grade en $3.53, Premium en $3.90, Diésel en $3.66 y E85 en $2.48.

Esta estabilidad, aunque leve, resulta importante para los presupuestos familiares, particularmente para aquellos que dependen de sus vehículos diariamente.

Estados

La disparidad en los precios a nivel estatal continúa impactando el gasto de los consumidores. Actualmente, Mississippi ($2.58), Louisiana ($2.59) y Texas ($2.60) ofrecen los precios más económicos del país.

En contraste, California se mantiene con el combustible más caro a $4.59 por galón, seguida por Hawái ($4.47) y Washington ($4.34). Las diferencias se explican principalmente por las cargas fiscales locales, las regulaciones ambientales y los costos logísticos de distribución.

Para muchas familias, especialmente las latinas, esta variación puede suponer un gasto adicional de hasta $20 por tanque lleno, lo que afecta directamente el dinero disponible para otras necesidades esenciales.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube