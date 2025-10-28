Halloween en Atlanta: descubre cómo celebrar la tradición este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El festival de Halloween más famoso del sureste de Estados Unidos, el Little 5 Points Halloween Festival & Parade, está de vuelta en Atlanta, listo para convertir el icónico distrito cultural en un vibrante centro de disfraces, música y creatividad aterradora.

Organizado por el Distrito Cultural de L5P y la Asociación de Negocios de Little 5 Points, este evento invita a miles a unirse a dos días de celebración.

Los organizadores han confirmado que la edición de 2025 tendrá una programación más ambiciosa que nunca, reafirmando su lugar como una de las festividades de Halloween más destacadas del país.

¿Dónde y cuándo se realiza la celebración de Halloween en Atlanta?

La celebración de Halloween en Little 5 Points (L5P) en Atlanta, Georgia, tiene una cita ineludible.

El festival se apoderó de las calles del distrito el sábado 18 y el domingo 19 de octubre de 2025, con actividades que se extendieron desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. cada día.

El desfile: Little 5 Points Parade Atlanta

Es el evento más esperado del fin de semana, y se llevará a cabo el domingo 19 de octubre.

La comunidad se prepara para el famoso Desfile de Halloween de Little 5 Points, que comenzará puntualmente a las 12:00 p.m.

Los participantes lucen sus disfraces más creativos y elaborados mientras la colorida procesión avanza con elegancia por Moreland Ave.

Este desfile no es solo un evento más; de hecho, ha sido reconocido de manera constante por la revista USA Today y el Travel Channel como uno de los 10 mejores eventos de Halloween.

Tanto los residentes como los visitantes están emocionados por ver carrozas extravagantes y disfraces que desafían la imaginación, reafirmando la reputación de L5P como el barrio más alternativo y creativo de Atlanta.

¿Cuál es el origen del Little 5 Points Parade Atlanta?

El Festival y Desfile de Halloween de Little 5 Points no es solo una fiesta de disfraces; es una celebración que tiene un profundo significado cultural.

Los organizadores, que incluyen al Distrito Cultural y la Asociación de Negocios de L5P, se esfuerzan cada año para mantener viva esta tradición que atrae a amantes de la festividad de todo el sureste.

Este esfuerzo conjunto garantiza que el evento no solo se mantenga, sino que también crezca, con una recaudación que supera los $50.000 solo para llevar a cabo el desfile.

La impresionante duración del festival y el apoyo de la comunidad demuestran que se ha convertido en un pilar de la identidad artística y bohemia de la zona, un legado que las futuras generaciones siguen honrando.

Actividades que se realizarán durante el fin de semana de Halloween en Atlanta

Además del desfile, el festival ofrece una agenda repleta de actividades que complace a todos los amantes de lo macabro.

Más de 100 vendedores locales montan un mercado de artistas a lo largo de Euclid Ave, donde los asistentes pueden descubrir artesanías y obras únicas.

El escenario se llena de vida con música en vivo que resuena desde el Centro Comunitario de L5P y el Star Bar.

Los más atrevidos disfrutan de emocionantes combates de Lucha Libre de Deep South Wrestling en el Euclid Yard, que también cuenta con rampas de skate y la divertida actividad de "Pumpkin Smashing".

Los aficionados a lo paranormal se sumergen en la historia oculta del barrio con los L5P Ghost Tours y los "Boouzy Bar Crawls".

Y para añadir un toque especial, el evento incluye un concurso gratuito de retratos de mascotas disfrazadas, mostrando que en Little 5 Points, ¡todos están listos para unirse a la fiesta más grandiosa del año!

