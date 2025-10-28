PayPal y ChatGPT se unen: usuarios podrán comprar a través de la IA

Suscríbete a nuestros canales

Próximamente cientos de millones de personas que utilizan el ChatGPT y la billetera virtual PayPal podrán comprar y vender artículos con solo unos pocos toques, gracias a la Inteligencia Artificial. Así lo ha confirmado el sistema de pago en línea a CNBC.

PayPal y OpenAI han firmado un acuerdo para convertir a PayPal en la primeria billetera de pagos virtuales dentro de ChatGPT.

A partir del 2026, los usuarios de PayPal podrán comprar y pagar directamente en ChatGPT, y los comerciantes podrán publicar y vender su inventario allí.

PayPal se encargará del enrutamiento, la validación, la protección del comprador, el seguimiento y la resolución de disputas para el comercio impulsado por IA.

"La idea es que sus más de 700 millones de usuarios semanales puedan apoyarse en la inteligencia artificial para encontrar artículos, de forma similar a un comprador personal humano", detalló el CEO de PayPal, Alex Chriss .

PayPal está intentando posicionarse como la columna vertebral de los pagos para la próxima era de compras con inteligencia artificial agente, anunciando acuerdos recientes con Google. La empresa de tecnología financiera, que también publicó los resultados del tercer trimestre el martes, emitió un comunicado sobre su acuerdo con OpenAI después del informe de CNBC.

