¡Atención! Pronóstico del Inameh para el fin de semana en diversos estados del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lluvias de intensidad variada en las próximas 48 horas en diversos estados del territorio nacional.

En su cuenta de Telegram, precisó que debido al transporte de humedad por parte de los vientos Alisios del noreste hacia las costas venezolanas, “se esperan acumulados pluviométricos que podrían superar los 55 mm en la Fachada Atlántica, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, la región Insular, así como al este de Sucre, Aragua y Falcón”.

Mientras que la Zona de Convergencia Intertropical activa en el extremo sur del país y la Vaguada Monzónica propiciará acumulados de 15 a 40 mm en Amazonas, Bolívar, los Andes y Zulia.

“Ambas situaciones son reforzadas por los efectos orográficos y del ciclo del calentamiento diurno”, dijo Inameh.