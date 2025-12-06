¡Gastronomía navideña se activa! Este es el promedio de precio del pan de jamón en Caracas según la zona

Suscríbete a nuestros canales

El valor del tradicional pan de jamón para la temporada navideña de este año presenta una amplia variedad de precios en las diferentes zonas de Caracas.

En tal sentido, Juan Carlos Bruzual, director del Instituto Europeo del Pan (Iepan), detalló en declaraciones al programa sobre la fluctuación de los precios que los consumidores pueden encontrar en distintas áreas de la ciudad.

Según la información proporcionada por Bruzual, el costo de esta pieza clave de la gastronomía navideña venezolana se establece en un rango que va desde los $6 hasta los $20.

"Mientras que en el oeste y en el centro consigues unas promociones increíbles, hacia el este de la ciudad los precios oscilan entre 16, 18 y 20 dólares", detalló.

El experto también señaló la existencia de ofertas especiales y paquetes promocionales en áreas populares de la ciudad. Indicó que en estos puntos, los clientes pueden encontrar paquetes que incluyen hasta tres panes de jamón y un refresco por $20.

Productos de Alto Costo en Redes Sociales

El representante de Iepan mencionó haber observado precios significativamente más altos para el producto en plataformas digitales, aunque no especificó si estos corresponden a productos premium o a promociones específicas.

"He visto algunos precios en redes, que yo llamaría especiales, alrededor de los 40 y 45 dólares. He visto panes hasta en 80 dólares"; señaló.

Recomendaciones para su elaboración

Durante su intervención, el director de Iepan aconsejó a los profesionales de la panadería sobre la importancia de la calidad y el perfil de sabor de este alimento. Específicamente, recomendó a los panaderos cuidar la preparación y ser moderados con el uso de esencias para evitar un exceso de dulzor en el producto final.

"En algunos casos se va mucho hacia el pan dulce, entonces no podemos terminar con unas acemas rellenas de jamón", agregó.

Origen e Importancia del pan de jamón

El director destacó el valor cultural e histórico del pan de jamón dentro de las costumbres venezolanas, y señaló que es un producto con un origen industrial y una larga trayectoria.

"Nosotros los panaderos tenemos que cuidar nuestro pan de jamón, que es para nosotros el pan más importante. Primero porque nació en Caracas hace 120 años y segundo porque es probablemente la única tradición gastronómica venezolana que viene de la industria, no viene de la mano de una mujer en la cocina cono nacen regularmente las tradiciones gastronómicas", concluyó.

