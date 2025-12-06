Intensas lluvias dejan gran socavón en una carretera de Indonesia: reportan más de 700 muertos

Suscríbete a nuestros canales

Las intensas y continuas lluvias han provocado una catástrofe humanitaria en la isla de Sumatra, Indonesia. Un impactante evento fue el colapso total de una carretera en el distrito de Bener Meriah, causado por un gran socavón formado por la erosión hídrica.

La situación ocurre en un contexto de graves inundaciones que han dejado un balance oficial estremecedor de al menos 770 personas fallecidas y centenares de desaparecidos.

Colapso de Infraestructura y devastación

El derrumbe de la vía pública fue capturado en video, mostrando la magnitud de la fuerza del agua.

La erosión del agua provocó que el asfalto de la carretera en Bener Meriah se quebrara y se desplomara en cuestión de segundos, ante la mirada de pánico de los residentes.

Las inundaciones han devastado amplias zonas de Sumatra, siendo el municipio de Aceh Tamiang uno de los más golpeados.

Los reportes indican que localidades enteras, incluyendo casas, caminos y cultivos, quedaron cubiertos por lodo y escombros.

Balance de víctimas y operaciones de rescate

Las autoridades indonesias continúan con labores contrarreloj para asistir a los damnificados y localizar a las personas desaparecidas.

El balance oficial provisional reporta la muerte de al menos 770 personas.

Cientos de personas permanecen en calidad de desaparecidas, lo que mantiene en alerta a los equipos de rescate.

Residentes de las zonas afectadas describen la situación como desesperante, con el lodo y los escombros dificultando tanto el acceso como las tareas de rescate.

La catástrofe natural subraya la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades ante la fuerza de las lluvias torrenciales en el sudeste asiático.

