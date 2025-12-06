California en crisis: deportaciones de Trump afectan gravemente la economía

Suscríbete a nuestros canales

Las políticas migratorias restrictivas implementadas por la administración de Donald Trump han detonado una contracción laboral en California sin precedentes desde la pandemia.

Estas redadas han elevado la tasa de desempleo estatal al 5.5 % en agosto, una cifra que supera el promedio nacional.

El informe de la UCLA Anderson School of Management confirma que sectores estratégicos como la construcción, la hostelería y la agricultura sufren pérdidas significativas.

Causas

Según detalla La Opinión esto es debido a la disrupción en el consumo y la falta de mano de obra, lo que frena proyectos de vivienda y encarece el costo de vida.

Esta dinámica, agravada por los aranceles y recortes federales, afecta tanto a trabajadores inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, industrias de alta tecnología como la inteligencia artificial logran mantener su estabilidad gracias a la inversión de capital de riesgo.

Datos

Datos recientes del Centro Comunitario y Laboral de UC Merced corroboran la severidad del escenario, equiparando el impacto actual de las redadas masivas con el colapso registrado al inicio de la Gran Recesión de 2008.

Durante los operativos del ICE realizados en junio, la participación laboral en el estado se desplomó un 3.1 %.

Esto marcó un contraste con el crecimiento observado en el resto del país, lo que evidencia cómo la persecución generalizada de trabajadores indocumentados desestabiliza la economía privada en su totalidad.

Es importante destacar que, aunque los expertos proyectan una recuperación gradual hacia 2027, la combinación de escasez de talento y altos costos operativos amenaza con prolongar el estancamiento en las regiones más dependientes del trabajo extranjero.

