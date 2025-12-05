¡Atención, Los Ángeles! Estos son los eventos navideños hasta el 10 de diciembre

La oferta cultural y de entretenimiento en el sur de California despliega una cartelera vibrante para los próximos días, fusionando tradiciones históricas con propuestas contemporáneas de alto calibre.
Desde conciertos de música indie y rock alternativo hasta inmersiones festivas y cine de autor, la región se prepara para recibir a miles de asistentes en recintos icónicos de Los Ángeles y Riverside.
Esta agenda no solo contempla espectáculos de pago con figuras internacionales, sino también eventos gratuitos según informa La Opinión.
Eventos
- Viernes 5: La cantautora mexicana Silvana Estrada presenta su aclamado tour Vendrán suaves lluvias en el teatro The Belasco a las 8 p. m. (boletos desde $42). Simultáneamente, la Latino Theater Company ofrece la obra gratuita La Virgen de Guadalupe, Dios Inantzin en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles a las 7 p. m. (repite el sábado). En Riverside, el Castle Park inaugura sus festividades con A Royal Holiday, ofreciendo nieve artificial y atracciones mecánicas hasta el 28 de diciembre (boletos desde $30).
- Sábado 6: La legendaria banda Aterciopelados llega al teatro Regent con su gira Genes rebeldes a las 8 p. m. (boletos desde $49). Más temprano, a las 6 p. m., el coreógrafo Kenny Ortega compartirá anécdotas de High School Musical en el Academy Museum (entradas desde $5). Por la mañana, a las 11 a. m., el Museo Getty analizará una rara obra renacentista de Luis de Morales en una charla gratuita.
- Martes 9: El Museo Hammer inicia su serie MoMA Contenders con la proyección de Frankenstein y una sesión exclusiva con Guillermo del Toro a las 7:30 p. m. (boletos desde $10).
Diversidad
La diversidad de estas propuestas subraya la riqueza artística que define a Los Ángeles, brindando oportunidades únicas para disfrutar de las fechas decembrinas.
Se recomienda a los interesados adquirir sus entradas con antelación a través de los portales oficiales y planificar sus rutas, considerando el tráfico habitual en zonas como Downtown y Wilshire Blvd.
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube