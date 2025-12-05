El grave problema de oferta que dispara los alquileres en Los Ángeles: ¿Cuánto pagarás en 2027?

Suscríbete a nuestros canales

La escasez de oferta inmobiliaria en el sur de California forzará un incremento sostenido en los precios de los alquileres hasta 2027, desafiando la estabilidad económica de los inquilinos en la región.

El Pronóstico Económico Inmobiliario Casden de la USC proyecta que el alquiler promedio en el condado de Los Ángeles, actualmente en 2.336 dólares, ascenderá a 2.350 dólares.

Mientras, en el condado de Orange el impacto será mayor, pasando de 2.776 a 2.859 dólares en dos años según informa Telemundo.

Estas cifras reflejan tasas de desocupación sumamente bajas, cercanas al 4% y 5% respectivamente, lo que otorga a los propietarios mayor poder de mercado.

Esto les da ventaja frente a una demanda que supera la capacidad de construcción actual, exacerbada por un entorno de altas tasas de interés que dificulta el financiamiento de nuevos desarrollos.

Expertos como Moussa Diop, de la Escuela Sol Price, advierten que políticas paliativas como el control de rentas o subsidios solo ofrecen alivio temporal y señalan que la construcción masiva de nuevas unidades representa la única solución efectiva a largo plazo.

Factores macroeconómicos como la deuda federal y la incertidumbre bursátil frenan la inversión en California, situando al estado en clara desventaja frente a territorios como Texas y Florida, que actualmente construyen a un ritmo muy superior.

Es importante destacar que, tras la recesión de 2008, el sector perdió una capacidad productiva vital, por lo que recuperar el equilibrio del mercado y mejorar la asequibilidad requerirá un enfoque colaborativo urgente entre el sector público y privado.

