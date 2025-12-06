GP de Abu Dhabi: Verstappen toma ventaja y se mantiene la lucha por el título

Suscríbete a nuestros canales

La definición del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 promete ser un final dramático en el Circuito Yas Marina. La sesión de clasificación de este sábado ordenó la parrilla de salida para la carrera principal del domingo, y el tetracampeón Max Verstappen demostró su poderío.

El piloto de Red Bull marcó un tiempo de 1:22.207, asegurando la pole con una ventaja significativa sobre los McLaren, a pesar de que en las prácticas las diferencias fueron de milésimas.

Lando Norris (McLaren) saldrá en el segundo lugar con un tiempo de 1:22.408.

Oscar Piastri (McLaren) completará el top 3, iniciando desde la tercera posición con 1:22.437.

¿Qué necesita cada contendiente?

Lando Norris (408 puntos) llega a la última fecha con la ventaja, pero Verstappen (396 puntos) y Piastri (392 puntos) mantienen vivas sus esperanzas en una batalla a tres bandas.

Lando Norris: Será campeón si termina la carrera en 1°, 2° o 3° lugar, sin importar los resultados de sus rivales.

Max Verstappen: Debe ganar la carrera y que Norris quede en el cuarto puesto o más atrás. También puede coronarse si llega 2° (con Norris 8° o más atrás) o 3° (con Norris 9° o más atrás).

Oscar Piastri: Necesita ganar y que Norris termine al menos 5°.

Franco Colapinto y Lewis Hamilton enfrentan dificultades

La sesión de clasificación resultó difícil para el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine). Luego de que sus registros fueran anulados dos veces por exceder los límites de la pista, Colapinto solo pudo establecer un tiempo de 1:23.890 en su única vuelta válida y saldrá desde la última posición (20°).

Colapinto expresó su decepción tras la sesión: “No tenía grip (agarre) atrás, otra vez. Estuve todo el día peleando con lo mismo. Cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito. Es muy difícil”.

Lewis Hamilton (Ferrari) tampoco tuvo una buena actuación. El británico no logró avanzar a la Q2, quedando a solo 0.008 segundos del corte, y comenzará la carrera en el puesto 16°.

La carrera principal, que definirá el título de la Fórmula 1, se disputará este domingo a partir de las 9:00 de la mañana (hora de Venezuela) y constará de 58 giros.

