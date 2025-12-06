Lando Norris afirma liderazgo: las prácticas lo posicionan como favorito en Abu Dabi

Suscríbete a nuestros canales

La tensión aumenta en la víspera del Gran Premio de Abu Dhabi, donde se definirá al campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1. Lando Norris, quien lidera la tabla de pilotos, confirmó su excelente momento al dominar las sesiones de entrenamiento libre.

En la primera práctica, Norris superó a Max Verstappen por apenas 0.008 segundos. Sin embargo, el británico amplió esa diferencia a 0.363 segundos sobre el piloto de Red Bull en la segunda sesión, la cual fue más representativa de las condiciones que se esperan para la carrera dominical.

Norris con la ventaja

Norris (McLaren) está a la cabeza de la clasificación con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen (Red Bull) y 16 sobre su compañero, Oscar Piastri. El británico tiene el control de su destino: solo perderá el título si termina la carrera fuera de los tres primeros puestos. Tanto Norris como Piastri buscan ganar su primer título, mientras que Verstappen aspira a su quinto consecutivo.

Norris, consciente de su posición, afirmó:

“Por supuesto, soy el que más tiene que perder porque estoy en la cima. Haré lo mejor para quedarme allí hasta el final del año, unos días más. Al mismo tiempo, si no sale como espero, lo intentaré de nuevo el próximo año. Probablemente dolerá por un tiempo, pero así es la vida”.

Verstappen y Piastri

Max Verstappen, el único contendiente con experiencia previa en una carrera de definición de campeonato, se mostró relajado: “Tengo cuatro de esos en casa, así que es agradable añadir un quinto”. El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, incluso consideró que esta temporada se ha descubierto un Max "aún más extraordinario" debido a la magnitud de su remontada, después de haber estado a 104 puntos del líder en un momento.

Por su parte, Oscar Piastri se saltó la primera sesión de práctica y fue undécimo en la segunda, quedando a 0.680 segundos de Norris. El australiano reconoció que necesita que "sucedan bastantes cosas" para ganar el campeonato.

A pesar de que el CEO de McLaren, Zak Brown, ha considerado la posibilidad de órdenes de equipo, el ritmo mostrado por Norris en la jornada del viernes sugiere que estas no serían necesarias.

