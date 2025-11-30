¡El mundial sigue vivo! Verstappen gana en Qatar y todo se definirá en Abu Dhabi

Suscríbete a nuestros canales

El Gran Premio de Qatar ha reescrito el guion del campeonato mundial de Fórmula 1, garantizando un final de infarto con tres pilotos con opciones de título en Abu Dhabi. Lo que parecía una coronación sencilla para Lando Norris se convirtió en la peor pesadilla de McLaren, mientras que Max Verstappen aprovechó el drama para revivir su lucha y Carlos Sainz firmó una de las mayores hazañas del año al subir al podio con su Williams.

El error táctico que sacudió el Mundial

La carrera dio un giro de 180 grados en la vuelta 7, cuando un accidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly provocó la salida del Coche de Seguridad. Mientras la mayoría de los competidores, incluyendo a Verstappen, Sainz y Alonso, se dirigían a boxes para una parada "casi gratis", el muro de boxes de McLaren cometió un error garrafal al dejar a Piastri y Norris en pista.

Esta decisión estratégica desangró las opciones de Norris, quien no solo perdió posiciones, sino que tuvo que lidiar con neumáticos desgastados. A pesar de los intentos desesperados de remontada, Piastri logró salvar los muebles con un segundo lugar, pero Norris, con varios fallos de pilotaje (incluyendo un error en la Curva 14 en la vuelta 37 y 42), cayó a la cuarta posición, permitiendo que la victoria fuera para Verstappen.

Sainz y Alonso

El gran ganador moral de la jornada fue el español Carlos Sainz, quien subió al tercer escalón del podio. Este es su segundo podio de la temporada con Williams, una hazaña que cobra mayor dimensión al ser el primer podio real del equipo desde 2017. Con este resultado, Sainz se coloca a tan solo 9 puntos de su compañero Alex Albon en la tabla del Mundial.

Por su parte, Fernando Alonso (Aston Martin) protagonizó una sólida remontada, saliendo octavo y cruzando la meta en la séptima posición. El asturiano, sin embargo, perdió dos puestos valiosos en la vuelta 42 tras un trompo de 360 grados cuando rodaba al límite con sus neumáticos. Su compañero, Lance Stroll, finalizó en un lejano decimoséptimo lugar.

El Mundial se define en Abu Dhabi

La victoria de Max Verstappen dejó el Mundial 2025 abierto para la última cita en Yas Marina, con tres pilotos matemáticamente en la contienda, algo que no sucedía desde 2010.

Pos Piloto Puntos Diferencia con el líder 1 Lando Norris (McLaren F1) 408 - 2 Max Verstappen (Red Bull Racing) 396 12 3 Oscar Piastri (McLaren F1) 392 16

Con solo 25 puntos en juego en Abu Dhabi, donde no habrá carrera sprint ni punto por vuelta rápida, el panorama es el siguiente:

Lando Norris: Es el favorito y será campeón si acaba en el podio (1º, 2º o 3º). También puede ser campeón si queda 4º o 5º y Verstappen no gana.

Max Verstappen: Necesita ganar la carrera y que Norris termine 4º o peor. No podrá ser campeón si termina 4º o peor.

Oscar Piastri: Sus opciones son las más remotas: debe ganar la carrera y que Norris termine 6º o peor. No podrá ser campeón si queda 3º o peor.

