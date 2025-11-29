Cuadro final de la Emirates NBA Cup 2025: choques explosivos en la ruta a Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

El torneo de media temporada de la NBA ha llegado a su etapa más emocionante. Ocho franquicias se preparan para el tramo final de la Emirates NBA Cup, cuyo trofeo se entregará en Las Vegas. La fase de grupos cerró con sorpresas y actuaciones dominantes, dejando un cuadro de cuartos de final definido por duelos de gran rivalidad y un alto valor en la clasificación de la temporada regular.

La Conferencia Este

En el Este, la fase de grupos fue dominada por el desempeño impecable de Orlando Magic y Toronto Raptors, quienes lograron un perfecto 4-0 para asegurar su cupo como líderes de los Grupos A y B, respectivamente.

El gran drama lo protagonizó el Grupo C, donde los New York Knicks se quedaron con el último billete al superar al vigente campeón, los Bucks. El comodín de la conferencia fue para Miami Heat, que se clasificó con marca de 3-1 gracias a mejores criterios de desempate.

Los enfrentamientos en el Este quedaron así: Miami Heat visitará a Orlando Magic, y los New York Knicks viajarán a Toronto Raptors en una serie de alto voltaje.

El Oeste dominado por racha y tradición

En el Oeste, la atención recae sobre el imparable Oklahoma City Thunder (OKC), que certificó su clasificación al vencer a Phoenix Suns. OKC llega en estado de gracia a la fase final, acumulando 11 victorias consecutivas en una temporada en la que ostenta 19 triunfos en 20 partidos.

Por su parte, San Antonio Spurs aseguró su pase al derrotar a Denver Nuggets en un duelo directo por el liderato del Grupo C. Los Los Angeles Lakers fueron el único equipo que ya tenía su cupo garantizado antes de la última jornada.

Los emparejamientos en el Oeste son: Lakers vs. San Antonio Spurs y Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns.

Agenda y premios

Los cuartos de final se disputarán entre las madrugadas del 9 al 10 y del 10 al 11 de diciembre. Las semifinales se llevarán a cabo el 13 de diciembre en Las Vegas, y la Gran Final que definirá al campeón está fijada para el 16 de diciembre.

El torneo ofrece un considerable incentivo económico: los jugadores del equipo campeón se embolsarán un premio de 530,933 dólares, mientras que quienes caigan en cuartos de final recibirán 53,903 dólares cada uno. Todos los partidos de la fase final podrán verse a través de Amazon Prime Video.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.