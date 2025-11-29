Así va la tabla de la LVBP: Magallanes vence al líder y se mantiene en la lucha

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del 28 de noviembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) sacudió la tabla con resultados sorprendentes, destacando la caída del líder Águilas del Zulia y la impresionante racha del Navegantes del Magallanes. La tabla de posiciones se aprieta, especialmente en la lucha por los últimos puestos de clasificación.

Resultados de la jornada

Estos fueron los marcadores finales de los cuatro juegos celebrados:

Navegantes del Magallanes 4 - Águilas del Zulia 0

Bravos de Margarita 5 - Cardenales de Lara 4

Tiburones de La Guaira 11 - Tigres de Aragua 0

Leones del Caracas 13 - Caribes de Anzoátegui 8

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT DIF Racha Águilas 34 19 15 .559 - P3 Tigres 35 19 16 .543 0.5 P2 Bravos 36 19 17 .528 1.0 G3 Caribes 35 18 17 .514 1.5 P1 Tiburones 36 18 18 .500 2.0 G3 Leones 34 16 18 .471 3.0 G1 Cardenales 36 16 20 .444 4.0 P4 Navegantes 36 16 20 .444 4.0 G4

Con la derrota de las Águilas, el equipo zuliano ve disminuir su ventaja, mientras que los Bravos de Margarita se consolidan en el tercer puesto y el Navegantes del Magallanes logra una importante racha de cuatro victorias consecutivas, empatando con Cardenales de Lara.

Los equipos de la parte baja, como Leones y Tiburones, han logrado victorias que los mantienen en la lucha por la clasificación, anticipando un cierre de temporada regular lleno de intensidad.

