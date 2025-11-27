Ronald Acuña Jr. y Maikel García en el 23 de Enero: clínica de béisbol y fiesta deportiva para niños

Suscríbete a nuestros canales

La jornada en el Estadio de Béisbol Menor La Planicie 2 “Aníbal Aponte”, en la parroquia 23 de Enero de Caracas, se transformó en un centro de alegría y aprendizaje. Cerca de 160 niños y niñas, de entre 7 y 12 años, de ocho escuelas deportivas, participaron en una clínica de béisbol de alto nivel.

La actividad fue organizada por el Banco Digital de los Trabajadores (BDT), el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), con el objetivo de fomentar la disciplina y la inclusión social a través de la práctica deportiva.

El evento contó con la presencia estelar del grandeliga Ronald Acuña Jr., el shortstop y ganador del Guante de Oro de la Liga Americana, Maikel García, y el también grandeliga Bryan Acuña. Estos atletas de élite compartieron directamente con los pequeños en distintas estaciones como bateo, corrido de bases y fildeo, ofreciendo demostraciones y consejos prácticos a los jóvenes talentos.

El ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, inauguró el evento con un llamado especial a los niños a “continuar practicando el deporte, destacando su importancia para el desarrollo físico, mental y social”.

Como parte de la celebración, se disputó un partido amistoso de tres entradas que culminó en un empate a dos carreras. Las mascotas del equipo Tiburones de La Guaira, Tibu y Tiby, también dijeron presente, animando las gradas con juegos y bailes.

Finalmente, la jornada cerró con la entrega de kits deportivos a las ocho escuelas participantes para incentivar su desarrollo, y una samba festiva que llenó de ritmo y color el estadio, celebrando el talento y el futuro del béisbol venezolano.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.