Caso Negreira: el Real Madrid finaliza un informe con videos que recibirá Infantino

El malestar del Real Madrid con el estamento arbitral, hecho público por Florentino Pérez en la pasada Asamblea y apuntando directamente al "caso Negreira" que involucra al Barcelona, ha escalado a nivel internacional.

Según informó Josep Pedrerol, el club blanco ha estado preparando un documento detallado con la intención de llevar el asunto directamente al máximo organismo del fútbol mundial.

Un informe de más de 20 años

El informe del Real Madrid abarca un periodo amplio. Pedrerol explicó que el documento resume la situación del arbitraje durante los 17 años en que Negreira ejerció como vicepresidente. Además, el club ha añadido al informe años posteriores a su salida, argumentando que el sistema arbitral no cambió ni mejoró con la permanencia de personas clave de aquella etapa.

El objetivo principal es demostrar un perjuicio hacia el club madrileño a lo largo de más de dos décadas en la Liga española.

"Un informe con vídeos, todo tipo de documentación para demostrar que ha habido un perjuicio al Real Madrid durante más de 20 años en la Liga española", aseguró Pedrerol.

El periodista desveló que el informe está "casi concluido" y será entregado a la FIFA "en los próximos días". Pedrerol también afirmó que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya tiene conocimiento de que este documento llegará a su escritorio "muy pronto".

