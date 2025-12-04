INAC se pronuncia por suspensión de vuelos de Copa Airlines y Wingo: 4 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció en un comunicado que las medidas tomadas por las aerolíneas Copa Airlines y Wingo, fueron tomadas de forma coordinada.

De acuerdo a la información oficial, tanto Copa como Wingo, suspendieron sus vuelos con destino u origen a Caracas por un período de 48 horas, cubriendo las jornadas del jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025.

¿Qué detalles se conocen sobre la suspensión?

El INAC explicó que la cancelación se debe a fallas reportadas en una de las señales de navegación.

El INAC también confirmó la coordinación con ambas aerolíneas y espera que las operaciones se reanuden con normalidad una vez finalizado el plazo de 48 horas.

Mientras tanto, el organismo aeronáutico venezolano indicó que continuará vigilando las operaciones del resto de las líneas aéreas para garantizar la operatividad y la seguridad en el espacio aéreo del país.

Motivo de la interrupción

La suspensión temporal se activó luego de que pilotos reportaran fallas intermitentes en uno de los sistemas de navegación aérea.

Tanto Wingo como Copa Airlines calificaron la decisión como "preventiva" para salvaguardar la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones, señalando que la falla detectada no comprometió, en ningún momento, la seguridad operacional.

Opciones para pasajeros afectados por Wingo

La aerolínea Wingo, con base en su comunicado de Bogotá del 4 de diciembre de 2025, ofreció dos alternativas principales para atender a los viajeros con boletos para las fechas afectadas:

Reembolso total: los pasajeros pueden optar por la devolución completa del 100% del valor de su pasaje, ya sea al método de pago original o a través de un voucher para usar en servicios futuros de Wingo.

Cambio de vuelo sin costo: se ofrece la posibilidad de modificar la fecha del vuelo sin ninguna penalidad ni cargos adicionales, sujeto a la disponibilidad de asientos.

Los viajeros con vuelos suspendidos pueden gestionar estas opciones de manera directa y sencilla a través de varios canales: en el portal web de Wingo, en los centros de atención al cliente de Wingo, así como en los aeropuertos.

