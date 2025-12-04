Lluvia de meteoros en el cielo venezolano: conozca los detalles de este fenómeno astronómico

Suscríbete a nuestros canales

Este mes de diciembre trae a Venezuela uno de los eventos astronómicos más impresionantes del año, se trata de la lluvia de meteoros Gemínidas. Este fenómeno será visible principalmente entre el 13 y 14 de diciembre, cuando su intensidad máxima ilumine el cielo venezolano.

Los expertos destacan que este tipo de lluvias de meteoros ofrece un espectáculo visual único, ideal para aficionados a la astronomía y público general. El diario Noticia al Día notificó que de acuerdo a la Fundación Star Walk, las condiciones en Venezuela permitirán contemplar hasta 150 meteoros por hora bajo cielos despejados.

Gracias a la ubicación geográfica del país, esto favorece la visibilidad, aunque se recomienda alejarse de luces artificiales y esperar unos 20 minutos para que la vista se adapte a la oscuridad. Este tiempo de adaptación mejora significativamente la percepción de los meteoros y otros fenómenos celestes.

Calendario y puntos clave de la lluvia de meteoros

Aunque la actividad de las Gemínidas comienza hoy jueves 4 de diciembre, su pico ocurrirá en la madrugada del domingo 14, cuando el punto radiante se ubica en la constelación de Géminis.

Otros fenómenos astronómicos del mes de diciembre

Diciembre ofrece más oportunidades para disfrutar del cielo. Entre los eventos destacados se encuentran:

Última superluna del año, hoy 4 de diciembre.

Acercamiento de la Luna a Júpiter el 7 de diciembre.

Luna nueva el 20 de diciembre.

Solsticio de diciembre el 21.

Asimismo, la temporada de lluvias de meteoros concluye con las Úrsidas, visibles entre el 22 y 23 de diciembre. Aunque menos intensa que las Gemínidas, esta lluvia permite continuar disfrutando de noches estrelladas y de la observación astronómica, consolidando diciembre como un mes especial para los amantes del cielo nocturno.

