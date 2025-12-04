Venezuela participará en la expedición Tianwen-3 rumbo a Marte: conoce de qué se trata

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela participará en la expedición Misión Tianwen-3 (TW-3) de China.

Este proyecto es una de las misiones más ambiciosas de la década y tiene como objetivo principal el retorno de muestras del planeta Marte, sentando un precedente crucial para la futura exploración humana del planeta rojo.

Misión Tianwen-3 (TW-3)

La Misión Tianwen-3 representa un esfuerzo monumental en la colaboración científica y tecnológica internacional.

Es una misión de retorno de muestras de la superficie marciana.

Este tipo de misiones son esenciales para avanzar en el conocimiento científico sobre la geología, la historia y la potencial habitabilidad pasada o presente de Marte.

La misión es liderada por la República Popular China.

La información y las muestras recolectadas por TW-3 serán fundamentales para la planificación de la futura exploración humana del planeta rojo.

Esta iniciativa surge por una postulación de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE), ante la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA), cuyo nombre del proyecto es Detector de Rayos Cósmicos de Alta Resolución, este fue evaluado rigurosamente y seleccionado por expertos del gigante asiático.

Detector de Rayos Cósmicos

El proyecto presentado por ABAE, consiste en un instrumento científico diseñado para medir el flujo y espectro energético de partículas de alta energía, como rayos cósmicos galácticos en la órbita marciana.

Esta medición, busca generar un mapa de flujo de rayos cósmicos en función de la altitud, longitud y latitud que permite identificar regiones con mayor o menor intensidad de radiación.

Objetivos del proyecto

Mejorar la comprensión del entorno de radiación al que está expuesta la superficie y la atmósfera marciana.

Menor radiación detectada = Mayor probabilidad trazas de vida y áreas seguras habitables para futuras colonias humanas.

De igual manera, los datos colectados también permitirán.

Estudiar los efectos de radiación cósmicas sobre el cuerpo humano.

Determinar zona con mayor probabilidad de conseguir rastros de vida microbiana.

Estudiar zonas de escapes atmosféricos.

Establecer correlaciones entre el flujo de partículas y eventos solares, analizando cómo la actividad solar modula la intensidad y energía de los rayos cósmicos en el entorno marciano.

